Digitala verktyg ska kartlägga råttområdena

Foto: Erika Landt

Allt fler digitala råttfällor används runt om i landet. Fällor som är kapabla till att ta hand om flera råttor på en gång, kartlägga problemen och är miljövänliga.

Varje gång de digitala råttfällornas sensorer plockar upp rörelse- och temperaturskillnader signaleras Anticimex, som ser hur många råttor som aktiverat fällan. Ifall en fälla går sönder meddelas Anticimex direkt, så de kan fixa den eller byta ut den.

Det finns ett flertal digitala råttfällor som Anticimex använder sig av, men för själva avdödningen används främst två stycken: Smart Pipe och Smart Box. Skillnaden mellan de två är att ena används under mark och den andra ovanför mark.

Fällan som använda under marken är Smart Pipe, som sätts i avloppssystemen. Mats Johansson, tekniskt ansvarig för alla smarta produkter på Anticimex Kalmar, säger att fällan sätts i ett av avloppsrören under brunnslock. Själva fällan är formad efter olika sorters avloppsrör för att passa in. I båda ändar av fällan finns det sensorer om reagerar på förändring i temperatur och rörelse. Anledningen till att det finns två sensorer i rören är för att se till att råttorna inte hinner reagera och springa iväg från fällan.

– Råttor är fruktansvärt snabba, speciellt när de är tveksamma till något, säger Mats Johansson.

En batterilåda, som styr fällan, hängs i brunnslocket och när fällans sensorer känner av en råtta i närheten aktiveras flera spjut. Spjuten åker snabbt ner i fällan för att döda råttan. Råttorna som dödas av fällan i avloppsrören sköljs sedan vidare till reningsverket.

Mats Johansson berättar att Anticimex i Kalmar, som täcker Kalmar, Västervik och Visby, har cirka 200 Smart Pipe-fällor i avloppen.

Foto: Erika Landt

Den andra fällan, Smart Box, används ovanför mark och ser ut som en låda med en tunnel. Johansson förklarar att de oftast lägger in något i tunneln som ska locka råttan in till fällan, vilket brukar vara kött eller fisk. När en råtta väl gått in i fällan lyfts råttan upp och får en elstöt, därefter tippas den döda råttan i en soptunna. Anticimex ställer in fällan på förhand hur många råttor den ska fånga innan den meddelar att de ska hämta soppåsen. Johansson säger att Anticimex Kalmar just nu har runt 800 Smart Box-fällor ovanför mark i sitt område.

Foto: Erika Landt

Traditionella råttfällor används fortfarande, trots de nyutvecklade verktygen. Skillnaden mellan de traditionella, som exempelvis slagfällor, och de digitala fällorna är att Anticimex kan föra statistik med de nya fällorna på ett annat sätt. Slagfällor fångar också bara en råtta i taget.

– Man får ett helt annat kvitto på att här finns det något, säger Mats Johansson.

Mats Johansson säger att de förutom att de digitala fällor kan fånga flera råttor, slutar de inte att fungera. Genomsnittligen håller batterierna upp till ett år innan de behövs bytas ut.

De digitala fällorna har funnits ute på marknaden ett tag, men det är först under de senaste åren som man ser en markant ökning av verktygen. Det digitala verktyget som ökar mest just nu är, enligt Johansson, en sensor. En sensor som fungerar i förebyggande syfte. Den används alltså inte för att döda råttorna, utan bara för att meddela om att det finns råttor. På så sätt vet Anticimex var de ska placera fällorna eller om fällor behövs överhuvudtaget.

– Det är industrier och företag som vill ha koll på sina råttproblem, säger Johansson.

Än så länge används de digitala verktygen främst i industrier och hos företag, samt i avloppssystemen. I privata bostäder brukas oftast de traditionella fällorna. Mats Johansson säger att man måste anpassa fällorna efter område. Alla fällor fungerar inte överallt.

– Det är därför man behöver en stor verktygslåda.