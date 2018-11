Doc Lounge tar paus

Efter åtta år tar Doc Lounge Kalmar tillfälligt farväl med en förhandsvisning på okänd ort. Doc Lounge har visat dokumentärfilmer. Arrangörerna är kritiska till att det inte finns en biograf i Kalmar för kvalitetsfilm.

Under de åtta år som Doc Lounge Kalmar har funnits har man visat film på 22 platser, bland annat på slottet och Kalmar teater, i posthuset, på Byttan och i stadsparken.

– Det kan verka charmigt med denna variation och vi vet att många gillar att bli överraskade på nya platser. Men för oss arrangörer som jobbar helt ideellt innebär det mycket arbete att skapa en tillfällig biograf för en kväll. Vi orkar helt enkelt inte fortsätta som hittills. Därför kommer vi nu att avvakta tills lokalsituationen har förbättrats, säger Christina Schöning i arrangörsgruppen.

Doc Lounge avslutar med filmvisning på hemlig plats. Filmen som visas är den mångfaldigt prisbelönade dokumentären ”The Distant Barking of Dogs” om en barndom i krigets skugga. Under ett års tid har den danske regissören Simon Lereng Wilmont följt Oleg som bor med sin mormor i en by i Donetsk-regionen, mitt i den beväpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland.

Platsen för filmvisningen är hemlig av Doc Lounge-arrangörerna.

Det enda publiken fått veta är att en extra inhyrd filmbuss avgår från Kalmar, destination okänd. Biljetterna gick åt på mindre än två timmar.r

Christina Schöning säger att det inte finns en plats för oberoende film i Kalmar.

– Det saknas lokaler med visningsmöjligheter där människor kan mötas, äta mat, se på film och samtala. En stad i Kalmars storlek borde ha en så kallad komplementbiograf för kvalitetsfilm. Att filmintresset är stort visar Filmstudions fullbokade visningar och den fantastiska publiktillströmning som vi i Doc Lounge Kalmar har haft under alla år. Vi hoppas att de ansvariga har filmen i åtanke när man utformar nya Byteatern och Kulturkvarteret.