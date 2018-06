Döda hav och dekadans i lek med illusioner

Belgisk surrealism och flamländsk renässans, svulstig barock och utfiskade hav – det är några av Alexander Klingspors inspirationskällor.

Halltorp

Foto: Karin Asmundsson

Alexander Klingspor långpendlar mellan Stockholm och New York. Han målar en klassisk tradition, föreställande, och lite surrealistiskt. Det finns gott om konsthistoriska referenser i hans verk, från stramt renässansmåleri till Magrittes surrealistiska värld och Tizians himlar.

– Jag gillar när tillbakablickarna ekar i nuet, förklarar han.

Reconstructors är en målning av en målning, där havet och himlen är en kuliss som en av fiskarna kliver in genom. Kvar på marken ligger döda fiskar, kanske de sista av sin art. Alexander Klingspor förklarar att han vill måla komplexa problem, som det rubbade ekosystemet, och människans rovdrift på naturen.

– Vi är i början av antropocen, den tidsålder som är dominerad av människan, människan som har kapacitet att fördärva hela planeten.

Tales från the Ocean kallar han utställningen, som domineras av havsmotiv - även om en och annan krokodil smugit sig in, bland middagarna med dekadanta lättklädda damer i utmanande positioner. Man vet aldrig vad som döljs under bordet, och vem som snart ska äta vem. Och det är inte alltid självklart vem som är skönheten och vem som är odjuret.

Han är fascinerad av teaterns värld, av att kunna skapa illusioner och glipor i verkligheten.

Alexander Klingspor är inte utbildad vid konsthögskolor utan har gått som lärling, den bildningsväg som gällde förr.

– Jag började som assistent.

Han är fascinerad av den amerikanska realistiska traditionen, representerad bland annat av Edward Hoppers målningar av ensamma människor i stadsmiljö.

– Men jag gled ganska snabbt in på en fantasifull väg.

På Vida visar han 24 målningar och en skulptur. Skulpturen föreställer en kostymklädd man omsvärmad av fjärilar, och med en krokodil som slingrar sig runt honom. The Face of Love har han kallat den.

När han ställde ut på Valdemarsudde tidigare i våras blev han rejält sågad. Pinsamt, Waldemarsudde har tappat omdömet. Som dåligt modefoto upphöjt till konst, skrev Dan Backman i Svenska Dagbladet, och i Dagens Nyheter skrev Jessica Kempe att Waldemarsudde vilseleder publiken genom att historielöst exponera antimodernistisk konst.

Det är sällan konst väcker så starka känslor, så bara det kan väl vara värt en tur till Vida. Själv verkar konstnären ta sågningarna med ro.