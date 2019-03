Drop-in tider för pass i Kalmar län försvinner

Foto: Christine Olsson/TT

Inom kort måste man boka tid för att ansöka om pass och id-kort i Kalmar, Hultsfred, Oskarshamn och Västervik. Möjligheten till drop-in försvinner – men syftet är att förbättra för medborgarna.

Från och med april görs en omställning av passhanteringen i länet. Denna omställning har flera passorter redan genomfört runt om i landet, i syftet att förbättra servicen för allmänheten och arbetsmiljön för personalen.

Den som behöver skaffa eller förnya sitt pass måste från och med den 2 april boka en tid via polisens digitala bokningssystem. Detta kommer enligt myndigheten att innebära fördelar:

· Besöket kommer att gå snabbare.

· Medborgarna slipper vänta och vet precis vilken tid de får hjälp.

Drop-in vid högsäsong har ibland skapat en väntetid på flera timmar. Vid en tidsbokad passhantering kommer besöket att vara klart på fem till tio minuter.

Att polismundigheten inför förändringen nu på våren beror på att den vill införa detta i lågsäsong, för att kunna erbjuda många tider för dem som vill ansöka om pass och så att det nya systemet är inkört i god tid innan sommaren.

Polisen rekomenderar att man bokar sin tid med ungefär sex veckors framförhållning.

Det tar cirka fem arbetsdagar att få passet efter att man ansökt om det. Det kommer ofta återbud vilket innebär att det kan dyka upp tider som tidigare varit fullbokade. Därför kan det vara bra att gå in och titta vid mer än ett tillfälle.

För att boka en tid går man in via polisen.se. Man kan också boka tid via telefon 114 14 om man inte har tillgång till internet.