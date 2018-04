Duo stal sprit, kassler och kalsonger - utvisas

Foto: Tomas Löwemo

En ledig väktare råkade se en man stoppa på sig köksknivar och smita ut från Ica Maxi utan att betala. Därmed tog en stöldturné slut som började på Åhléns och slutade i fängelse.

Två män, 45 och 49 år gamla, var inblandade i stöldturnén som ägde rum fredagen den 9 mars.

Klockan 13.44 anländer duon till köpcentret Baronen där 45-åringen går in i Coop-butiken med en medhavd väska. Han plockar därefter åt sig ett paket högrev, två paket kassler och en Gouda-ost. När han ska lämna butiken går han emellertid inte till kassorna utan till entrén på baksidan, in mot Baronen, där 49-åringen står redo och går in i butiken. Detta öppnar grindarna som gör att 45-åringen obemärkt kan slinka ut.

Foto: Bertil Ericson/TT

Därefter beger sig duon till Systembolaget på Norra Långgatan där 49-åringen går in och styr stegen mot whisky-hyllorna. Där sätter han sig ner och gömmer två flaskor Famous Grouse och två flaskor Johnny Walker Red Label i sina kläder. 49-åringen går därefter och hämta en ölburk och betalar endast för denna i kassorna.

De två männen är därefter klara för dagen och ska bege sig från Kalmar igen, men först behöver 49-åringen gå på toa. De stannar vid Ica Maxi för detta ändamål och 49-åringen ska senare berätta i ett polisförhör hur han av ren impuls går in även i detta storköp för att plocka åt sig lite mer grejer, närmare bestämt fem köksknivar och lite vitaminer.

I detta läge upptäcks dock mannen av en kvinna i butiken som till vardags arbetar som butikskontrollant, det vill säga civilklädd väktare som patrullerar butiker i jakt på snattare och tjuvar. Denne vakt följer efter mannen när han smiter ut genom kassorna utan att betala och går till duons bil. Vakten ringer polisen som sedan kan stoppa männen när de är på väg mot Nybro.

I bilen hittar polisen en väska som innehåller de ovan nämnda varorna. Samt strumpor, halsduk och kalsonger från Åhléns i obrutna förpackningar.

I polisförhör har de båda männen nekat till brott och hävdat att de råkade träffa en man vid namn Darius vid Kalmar järnvägsstation som bad dem köra väskan med stöldgods till Nybro. De menar vidare att de ställde upp i godan tro och att de absolut inte visste vad som fanns i väskan.

Kalmar tingsrätt finner emellertid männens förklaring som tämligen bristfällig, bland annat då väskan inte gick att stänga och att det därför vore väldigt svårt att handskas med den utan att se vad som låg i den. Vidare har filmer från butikernas övervakningskameror kunnat följa de båda männens eskapader under dagen.

45-åringen döms för ringa stöld, medhjälp till stöld, häleriförseelse och medhjälp till ringa stöld. Straffet blir två månaders fängelse.

49-åringen döms för stöld, ringa stöld och häleriförseelse. Straffet blir fängelse i två månader.

Efter tiden i fängelse utvisas de båda männen med förbud att återvända till Sverige inom fem år. De är båda hemmahörande i Litauen och har ingen direkt anknytning till Sverige. De kommer stanna i arresten tills fängelsestraffet kan verkställas.