Ekonomisk kris för Ironman

Foto: Paul Madej

Ironman borde ha försatts i konkurs. Men bolagets styrelse har inte iakttagit sin skyldighet enligt aktiebolagslagen att ansöka hos tingsrätten om likvidation.

Det skriver bolagets revisor i en mycket kritisk anmärkning i den årsredovisning för 2017 som nu, mycket försenad, lämnats in till bolagsverket.

Ironman Sweden AB har sitt huvudkontor på Skeppsbrogatan i Kalmar och arrangerar bland Ironman i Kalmar, som varje år lockar massor med deltagare och en stor publik.

Tävlingen i Kalmar är omåttligt populär. Men ekonomiskt är bolaget helt under isen. Det är registrerat i Sverige och Kalmar, men ekonomiskt sorterar man under den världsomspännande Ironmankoncernens kontor i Tyskland. Hela konceptet ägs av Kinas rikaste man, Wang Jianlin, som även står som ägare till fotbollsklubben Atletico Madrid.

Köpet av World Triathlon Corporation (WTC) kostade honom 5,5 miljarder kronor. Men affärsmannen har räknat med att snabbt kunna tjäna in de pengarna. Ironman hålls på många platser runt om i världen och är lika mycket ett privat företag som en idrottstävling. Moderbolag är idag World Endurace Holding Inc. Bolaget är baserat i Tampa, USA och säljer licenser till dotterföretag världen över. De olika länderna måste betala in en betydande summa till koncernens ägare varje år.

Ironman Sweden AB omsatte 2017 33 miljoner kronor. Men skulden till koncernföretag var hela 21 miljoner.

2016 gick man med 31,2 miljoner i förlust på en omsättning på 33,7 miljoner, 2017 blev det ett minus på 4,9 miljoner och omsättningen var 33,6 miljoner.

De kraftiga förlusterna har gjort att soliditeten 2017 var skrämmande minus 47 procent.

Det Kalmarbaserade Ironmanbolaget har varit parkerade med skulder hos Kronofogden under lång tid. Det har blivit 22 betalningsförelägganden på mer än 1,6 miljoner kronor. Senast var det Telia som drog bolaget till fogden för en obetald skuld på 2 108 kronor.

För tillfället finns emellertid inget som restar hos Kronofogden. Sista betalningen gjordes den 22 mars och skuldsaldot är för närvarande noll.

Av åtta ledamöter i Ironman Swedens styrelse är sju bosatta utomlands.

Styrelsen är väl medvetna om bolagets ekonomiska problem. I förvaltningsberättelsen skriver man:

”Som framgår av resultat- och balansräkningen redovisar bolaget förluster och en svag likviditet under räkenskapsåret. Även 2018 har blivit ett år med förluster vilket tyder på osäkerhet kring bolagets förmåga till fortsatt drift. Bolagets styrelse har dock vidtagit åtgärder som bedöms leda till positivt resultat och kassaflöde för 2019 och årsredovisningen har därför upprättats enligt antagandet om fortsatt drift.”

Man konstaterar också att bolagets aktiekapital varit förbrukat utan att kontrollbalansräkning upprättats.

Man berättar att flera av de tävlingar som arrangerats inte givit något ekonomiskt överskott. Ironman Kalmar och Ironman 70.3 i Jönköping gick emellertid med vinst 2018 och båda tävlingarna är slutsålda för 2019. Bedömningen är att ett positivt resultat kommer att uppvisas i framtiden allt eftersom populariteten för dessa lopp ökar.

Kalmars och Mörbylånga kommuner, betalar tillsammans med regionförbundet och hotell, 2 150 000 kronor om året till Ironmanbolaget. Av det står Kalmar för huvuddelen, närmare en miljon. regionförbundet betalar en halv miljon, Mörbylånga 350 000 och hotell Skansen och Stensö camping tillsammans 320 000 kronor.

Ett nytt avtal har skrivits för perioden 2019 till 2023, som alltså ger Ironman drygt 10 miljoner under avtalsperioden.

De platser i tävlingen i Kalmar 2019 som fortfarande är tillgängliga kostar nästan 7 000 kronor per deltagare.

Frågor om Ironmans ekonomi hänvisas till Thomas Siebert, som är företagets finanschef för Europa, Mellanöstern och Afrika och verksam på Europakontoret i Tyskland.

Vår tidning har sänt honom ett antal frågor och kommer att redovisa svaren på dessa så snart de kommer till oss.