Elever ställde ut sin konst innan studenten

Foto: Erika Landt

Elever visade upp sin konst på vernissage efter deras tre år långa gymnasieutbildning på det estetiska programmet på Dag Hammarskjöld Gymnasiet.

Två månader innan studenten fick gymnasieelever ställa ut sin egna konst på Kalmar Konstmuseum. Vernissagen bestod av olika gestaltningar och konstformer eftersom eleverna, som har studerat på det estetiska programmet på Dag Hammarskjöld Gymnasiet, fick välja själva vad de var mest intresserade av.

– Vi alla är bra på olika saker och vi ville jobba med vårt egna, säger Melina Roswall, som var en av utställarna på vernissagen.

Gymnasieeleven Noah Linsenbolz säger att de fått lära sig olika tekniker under utbildningen, något han tycker varit lärorikt. Noah Linsenbolz tillägger att det krävts tålamod från elevernas sida att lära sig allt. Melina Roswall tycker också att det varit viktigt att lära sig de olika teknikerna och att hennes intresse för fotografi har utvecklats under utbildningen.

Under den senaste tiden har eleverna fokuserat på det de ville ställa ut, konsten varierar mellan olika former. Vernissagen innehåller allt från surrealistiska målningar till fotografier. Det enda som skulle vara koordinerat mellan elevernas olika verk var att det skulle passa in i det röda rummet på Kalmar Konstmuseum. Noah Linsenbolz berättar att planeringen inför vernissagen har varit intensiv, men att det har varit värt det hårda arbetet.

– Det känns väldigt bra att stå här på utställningen. Man kunde vara lugn när allt var klart, säger Noah Linsenbolz.

Läraren Linda Rothstein tycker det har varit en fantastisk upplevelse att fått följa eleverna under tre år och berättar att de jobbat mycket hårt inför vernissagen.

– Eleverna har en otrolig drivkraft själva. Det här tar mer tid än vad man tror och det är mycket sorgligt att de ska sluta nu, säger Linda Rothstein.