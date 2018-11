Emelie Ekström satsar på hästarnas maraton

Distansritt

Distansridning innebär ridning över längre sträckor som mestadels rids på tid, först i mål vinner.

I Sverige tävlas det på distanser upp till 160 km som rids under en och samma dag men det kan också förekomma tävlingar som pågår under flera dagar.

Före under och efter tävlingen ingår i tävlingsmomentet att hästen gås igenom av veterinär för att tävlingen ska genomföras under rättvisa förhållanden och att ingen ska driva sin häst för hårt eller med eventuell skada som inte ryttaren uppmärksammat.

En tävling delas in i delsträckor som inte får vara längre än 40 km och den sista sträckan under en tävling ska inte överstiga 20 km. Mellan varje delsträcka läggs en vilotid, en så kallad "grind" in.

I grinden kan häst och ryttare få en stunds återhämtning men först ska hästen pulsas och genomgå den obligatoriska veterinärbesiktningen.

På internationella tävlingar gäller ett annat regelverk än vårt nationella.