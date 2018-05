Emilio och Willy till Lindsdalsdagen

Gladiatorn Ymer, Timmy Thernström, kommer till Lindsdalsdagen den 26 maj, tillsammans med Willy Björkman från Bygglov och den unga artisttalangen Emilio Walter.

Det är femtonde gången Lindsdalsdagen arrangeras. Förra året lockades närmare 8000 personer till evenemanget med godisregn, loppet Lindsdal Runt, aktivitetsfält och utställare.

Foto: Sydöstran

Ymer, eller Timmy Thernström är ursprungligen från Färjestaden och han ska busa och tävla med alla barn. Willy Björkman är en av profilerna från TV 4:s Byggliv, men satsar nu på en karriär so artist. Emilio Walter, 13 år, spelar boogie woogie med bravur, och är en av två i bandet Keep on rockin, som flitigt turnerar över hela landet.

Dessutom medverkar Therese Wahlgren Sundén som konferencier och allsångsledare, och Daniel Allevad är moderator under Mini-Almedalen på förmiddagen.