Eminem lockade storpublik

Foto: Jason DeCrow/TT

Eminem sopade bokstavligt talat rent på Roskildes festplats. Alla tog sig dit för att se rapstjärnan.

Det var en märklig känsla att gå mot konserten. Lite som att cykla hem när Sverige spelade mot Schweiz; man ser knappt en käft någonstans.

De mer än 100 000 besökarna hade alla samlats framför festivalplatsen för att lyssna. De blev rikligt belönade.

Det började med en del mindre kända nummer. En bit in i konserten började sedan hitsen komma: ‘Kill you’, ‘White America’, ‘Toy soldiers’, ‘Sing for the moment’.

Eminem gav vad han hade och körsångarna utgjorde en vacker kontrast mot rappen. Det kändes som en av de största konserterna jag sett här.