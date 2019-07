En bråkdel till Krusenstiernska när miljonerna rullar in

Foto: Lotta Zaar

Varje kväll i juli drar Robert Gustafssons teater in en halv miljon kronor. Pressade Krusenstiernska gården får en bråkdel, 10 000 kronor.

Under flera år har Krusenstiernska gården brottats med ekonomiska problem.

Styrelsen har kunnat se det egna kapitalet minska med nästan två tredjedelar, till en halv miljon kronor, och har fått ta emot akuta ekonomiska bidrag på miljonbelopp för att kunna överleva.

Samtidigt har politikerna i gamla styrelsen inför nya avtalet 2015 gått med på att minska ersättningen från 439 000 kronor per säsong till 300 000 kronor.

När avtalet sedan skulle omförhandlas för perioden fram till 2024 så var det samma summa som gällde, med skillnaden att summan ska öka med 10 000 kronor per år.

Foto: Tomas Löwemo

Ungefär samtidigt som det nedprutade avtalet skrevs förhandlade Kalmar kommun om att få ett liknande avtal med Kalmarsalen, som då skulle byggas om. Upplägget var att det går in 800 sittande gäster eller 1 300 gäster om det är ett evenemang.

För att under 24 publika tillställningar och 30 konferensdagar per år få använda Kalmarsalen beslutade Kalmar kommun att betala 2,6 miljoner kronor, alltså 48 000 kronor per tillfälle. Då ingår även Glasverandan, och att Kalmarsalen ställer upp med två personer under arrangemanget.

Sommarfarsen kan enligt avtalet ta in 1 050 personer, och de får som mest ha sju föreställningar per vecka.

Det har de.

Under juli månad går farsen sin tolfte säsong, för utsålda hus, från 27 juni till 28 juli, vissa dagar med dubbla föreställningar. Det fanns några biljetter kvar till någon föreställning en onsdag. Fyra föreställningar var extrainsatta.

30 000 av gårdens årliga 50 000 till 58 000 besökare kommer via teatern.

Den som vill äta innan rekommenderas att göra det på Robert Gustafssons, Vicky von der Lankens och Anders Hanssons krog Park Hermina där det serveras en tvårätters teatermeny för 335 kronor.

Under pausen säljs kaffe, godis, korv, öl, vin och läsk.

Biljettintäkterna för en föreställning blir med priset 465 kronor en halv miljon.

Krusenstiernska får två procent av den summan.

Den totala omsättningen på 30 föreställningar är 14,6 miljoner kronor, bara en miljon mindre än vad Kalmarsalen omsatte på ett år 2018.

Där Kalmarsalen går jämns med vattenytan och varje år de senaste åren gjort miljonförluster som ägarbolaget CA fått täcka upp för, så är Vicky Nöjesproduktion som ordnar sommarfarsen i ett annat läge.

De omsatte senaste redovisningsåret 86 miljoner kronor och hade ett resultat på 3,4 miljoner kronor.

Det har också funnits möjlighet att från Vicky Nöjesproduktion dela ut elva miljoner kronor till ägarna de senaste två åren.