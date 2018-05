En dags respit med deklarationen

Foto: Ulf Carlsson

Skatteverket har dragit in de dygnet runtöppna brevlådorna för deklarationer i år. Myndigheten i Kalmar har hittat deklarationsblanketter som bara lagts utanför dörren vid servicekontoret på Malmbrogatan.

I hela landet talas om en något kaosartad situation. Det har gjort att Skatteverket nu förlänger inlämningstiden med en dag.

– Det har varit några enstaka sådana fall hos oss i Kalmar de senaste dagarna, säger Lena Elmdahl, chef vid Servicekontoret i Kalmar. Inga mängder, men det har förekommit.

– Det är förstås inte bra och vi har satt upp information om vad man kan göra istället.

Tidigare har det varit möjligt att lämna in sina deklarationer till Skatteverket hela det sista dygnet. Brevlådor utanför myndigheten har tagit hand om dokumenten från dem som varit ute i sista minuten.

I år har dessa brevlådor dragits in och runt om i landet rapporteras om en situation , där deklaranter som rest lång väg för att lämna in sina på heder och samvete underskrivna papper desperat försökt kila in dem i dörrspringor och andra utrymmen på Skattekontoren.

– Våra lokaler är ju stängda och låsta på natten så man kommer inte åt vår innerdörr, därför har det inte varit så mycket sådant hos oss, tror Lena Elmdahl.

Under de tider då Servicekontoret på Malmbrogatan är öppet har det istället funnits en brevlåda inne i lokalen som kunnat användas. Dit var det på onsdagen en strid ström med människor som lämnade in vad som efterfrågats av myndigheten.

– Jag trodde inte det skulle finnas någon låda att lägga deklarationen på överhuvudtaget, så jag är positivt överraskad, sade Anders Karlsson, som passade på att lämna in sina papper på lunchen.

– Jag har pappersdeklarerat i år, det känns lite lättare om man sedan ska göra någon ändring.

Och han är i gott sällskap. Visserligen ökar antalet som deklarerar digitalt. Men förra året var det 56 840 personer i länet som lämnade pappersdeklaration, antalet förväntas bli nåt liknande i år. I hela länet ska 196 137 personer deklarera i år. Till den 2 maj hade 70,81 procent lämnat in den digitalt.

Den som hade tänkt lägga deklarationen i Skatteverkets brevlåda på onsdagskvällen och möttes av en låst dörr behöver inte misströsta. Det blir ingen förseningsavgift utan myndigheten har beslutat om en dags respit. Det går att lämna in deklarationen på Skattekontoret också under torsdagen. Det är också möjligt att skicka deklarationen på post. Men Skatteverket bjuder inte på portot, utan du måste klistra på frimärke själv.