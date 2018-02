En garde! Nu är äntligen sportlovsveckan igång

För de barn och ungdomar som inte vet vad de ska göra under sportlovet, erbjuder Kalmar kommun mängder av aktiviteter.

Under veckan kan barnen testa på allt ifrån klättring till taekwondo, pärlpyssel och nycirkus.

Under måndagen stod bland annat fäktning på schemat och ett trettiotal barn och ungdomar hade tagit sig till Kalmar fäktklubbs lokaler för att testa på den intressanta sporten.

– Det är andra gången jag är här men jag kommer gå på fäktning flera gånger, säger Asta Larsson, 8 år.

Golvet i lokalen var fullt av koncentrerade fäktare som kämpade hårt för att få in så många träffar som möjligt på sin motståndare.

– Det svåraste är att hålla svärdet rätt, men det roligaste är att få pricka varandra, säger Samuel Idberg, 8 år.

Under måndag- och tisdagsförmiddagen kommer de som vill kunna testa på fäktning och få hjälp av erfarna ledare, som visar grunderna i sporten.

– Det brukar vara stort intresse för fäktning under sportlovet, vilket jag tror beror på att barn och ungdomar tycker det är häftigt med svärd och Pirates of the Caribbean, säger klubbens ordförande Fredrik Dahlin.

Förutom fascinationen och nyfikenheten för den något annorlunda sporten, tror Fredrik att fäktning lockar de som inte trivs i lagidrott.

– Vi är en relativt liten klubb vilket gör att många känner sig sedda här. Sedan tror jag att de som inte trivs i lagidrott kan fastna för detta. Efter sportlovsaktiviteterna här brukar det alltid vara några som börjar, säger Fredrik Dahlin.

En av de ledare som hjälper till under de två dagarna är Svante Dahlin, som fäktats i närmre elva år.

– Det är givande både för klubben och för barnen som kommer hit under sportlovet. Sedan är det så klart kul om någon fastnar också.

För kompisarna Asta Larsson, Emil Gustafsson och Samuel Idberg är fäktningen bara en av flera aktiviteter som ska hinnas med under sportlovsveckan.

– De har inte lika mycket läxor som de haft innan under lovet, så Asta ska testa på hockey för tjejer och gå på vandring på slottet också, säger mamma Anna Larsson.

Även Samuel ska testa på andra aktiviteter förutom fäktningen.

– Jag vet att Samuel har pratat om att han vill testa taekwondo, så det kommer han iallafall gå på, säger mamma Maritza Idberg.