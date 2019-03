En häst är inte en tvättmaskin

Fakta

Inom LRF Sydosts verksamhetsområde är det hästtätt. Vi ligger över och i vissa län mycket över riksgenomsnittet när man räknar antal hästar per 1 000 invånare. I riket beräknar man cirka 45 hästar per 1000 invånare medan det i Blekinge finns cirka 47 hästar per 1000 invånare, i Kronoberg 71 stycken per 1000 invånare och i Kalmar län 61 stycken per 1000 invånare. Totalt finns det cirka 36 000 hästar i detta område.