Endast kvinnliga artister på Öland Roots

Foto: Ida Andersson

För 16:e året i rad anordnas festivalen Öland Roots vid Sandbergen på Öland. Speciellt för i år att det endast är kvinnliga artister på spelschemat.

Under torsdagen inleddes den andra dagen av Öland Roots. En liten mängd skara befann sig på festival området där det bland annat gick att köpa kläder, smycken och vegansk mat. Att det bara uppträder kvinnliga artister under årets festival var inte planen från första början. Utan det var någonting som blev klart under planeringens gång förklarar Linus Grabäck som är kommunikationsansvarig.

– Tanken var inte att belysa det extra men när vi skrev ner alla kvinnliga artister vi ville ha hit i år blev listan full snabbt och då bestämde vi oss för att göra så här, säger han.

Det har strömmat in både positiva och negativa kommentarer kring att endast ha kvinnliga artister i år men de positiva har överröstat de negativa. Däremot är det färre besökare på festivalen i år än vad det har varit tidigare år, men det är endast en marginell siffra förklarar han.

Foto: Ida Andersson

Isselin Gasser från Stockholm besökte festivalen för första gången och tycker det är jättebra att det endast är kvinnliga artister i år.

– Kvinnliga artister får annars inte så mycket utrymme och nu lyfts det fram på annat sätt och även nya artister får chans att visa upp sig, säger Isselin Gasser.

Det hon uppskattar mest är att det inte har gjorts så stor grej av att det endast är kvinnliga artister utan det har varit helt naturligt.

Foto: Ida Andersson

Isa Johansson besökte festivalen för femte gången medan det var kompisen Amalia Tuononen första gång. Båda två var positiva till artisterna.

– Det är fett bra att bara kvinnor spelar, det behövs. Kvinnor som är duktiga ifrågasätts mer och män får oftast mer cred som artister vilket är fel, säger dem.

Båda två är överens om att det inte tror att det här gör så stor skillnad med antalet människor som besöker festivalen.

– Det lockar dem som tycker det här är bra och det är bara konstigt om män bojkottar eller tar åt sig negativt av det här, säger dem.

Foto: Ida Andersson

Fredrik Arpenell från Stockholm tog med sig sin dotter Evelyn, 7 år, på festivalen för första gången. De tycker festivalen är bra men att det är alldeles för lite spelningar vilket resulterar att det blir tyst på området.

– Vi går ju på festival för att lyssna på musik och då förvänta man ju sig att få höra det också. Ibland kan det ta flera timmar mellan spelningar och det är för länge, säger han.