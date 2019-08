Energifylld Moneybrother sist ut på Stortorget

Foto: Ida Fältander

När Moneybrother kom fram i rampljuset med ett glatt leende på läpparna, tog konserten full fart direkt. Den musikaliska glädjen lyste igenom under hela spelningen och Moneybrother avslutade kvällen på Stortorget med en energifylld och storstilad scenshow med hög energi och stiliga visuella effekter.

Moneybrother, eller Anders Wendin, som han egentligen heter, har genom åren bevisat sig vara en mångbottnad artist och musikalisk mångsysslare. Sedan han gav ut sitt Grammybelönade debutalbum Blood Panic i början av 2000-talet, har han också tagit steget in i Sveriges TV-soffor genom Så mycket bättre. Där fick fler upp ögonen och fick lära känna honom bättre. Han är en artist som skiftar friskt mellan bluesrock, punk och soul, engelska och svenska, och förnyar sig. Ibland har han gett ut musik under artistnamnet Moneybrother, ibland under sitt eget namn.

Många nyanser har Moneybrother också inom sin egen röst. Han behärskar spektrumet mellan att ta i från tårna till att sjunga mer försiktigt och mjukt. Tidigare har han samarbetat med Jerry Williams, som liksom Moneybrother hade en förmåga att ta i nästan explosivt under sina framträdanden.

Foto: Ida Fältander

På lördagen mötte Moneybrother Kalmarborna på Stortorgets scen. Trots den ganska svala sommarkvällen med regnet som hängde i luften svek inte publiken. Många valde Moneybrother som den sista konserten att besöka under Stadsfesten.

Moneybrother har en stark röst som går in och det märks att han lever sig in i det han sjunger och berättar om. Så gällde även denna kväll, då åhörarna bjöds på alltigenom stor musikalisk glädje och stiliga ljuseffekter, som utmynnade i en energifylld och storstilad avslutning på kvällen.