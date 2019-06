Få nyanlända barn ger mindre pengar till skolorna

Foto: Linus Wikell

Lindsdalsskolorna och Södra skolan förlorar mest och Kalmarsundskolan och Vasaskolan vinner, när utbildningsnämnden föreslås förändra resursfördelningssystemet för skolor och förskolor i Kalmar kommun.

Totalt ligger 83 miljoner i potten för skolorna och 32 miljoner för förskolorna.

De olika enheterna inom utbildningsförvaltningen och barn-och ungdom, får resurser per elev. Men en del av fördelningssystemet mellan skolorna styrs av antalet nyanlända barn, utbildningsnivån på föräldrar i området och antalet pojkar. Alla dessa faktorer anses innebära en stor skillnad i elevernas förutsättningar. Många nyanlända, låg utbildning på föräldrarna och många pojkar ger en ökad belastning på skolorna och kompenseras därför med ökad tilldelning av pengar. Allra mest extrapengar ger invandrade elever som varit i Sverige 0-2 år. Omräkningsfaktorn för ett sådant barn ger lika mycket extrapengar som alla andra faktorer tillsammans. Minst extrapengar ger pojkar.

Dessa faktorer kallas SALSA-värde och enheter med ett högt värde får större del av SALSA-medlen.

Skolverket har nu ändrat sina beräkningsmodeller och utbildningsförvaltningens chef Mats Linde föreslår nu politikerna att de följer med.

Det innebär att SALSA-värdena får större betydelse för skolornas resurser. Men det görs också en del förändringar. Nu ska det också ge skolorna extra pengar om eleverna är boende hos en ensam vårdnadshavare och om familjen får ekonomiskt bistånd.

Modellen för att bedöma vårdnadshavarnas utbildningsnivå och den tid nyanlända varit i Sverige förfinas också något.

Sammantaget blir det ganska stora skillnader för skolor som finns i mer socioekonomiskt utsatta delar av Kalmar, som får mer pengar. Medan de som finns mer välbärgade och stabila områden får mindre.

Största förändringen räknat per barn sker i den så kallade skolmottagningsenheten. Där går 18 nyanlända barn som får sin första kontakt med det svenska skolväsendet. De får nu 544 000 kronor mer.

Södra skolan, som ingår i CIS friskolekoncern förlorar nästan 2 000 kronor per elev.

Annars är förändringarna räknat per barn relativt små, omkring en tusenlapp för dem med störst ändring.

För förskolorna blir det lite större förändringar, räknat per barn. Montessori/Regnbågen, har 63 barn och förlorar 274 000 kronor. Ett minus på 4300 per barn. Rinkabyholm och Djurängen förlorar cirka 2 000 per barn.

Waldorfskolan är den stora vinnaren, enligt beräkningarna. Det blir ett plus på 18 000 kronor per barn.