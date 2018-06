Familjedagar med fokus på fotbollen

Foto: Erika Landt

Fotbollsmatcher, ponnyridning och hoppa i hoppborg stod på schemat under familjedagarna i Lindsdal.

– Vi tänkte att dagarna skulle vara mer än fotboll. Något för hela familjen. Alla ska kunna hitta någonting att göra, säger Andreas Idberg, ungdomsledare och sitter med i ungdomssektionen i Lindsdals IF.

Under familjedagarna i Lindsdal i helgen ska omkring 150 barn spela fotboll i Lindsdals IFs sommarkupp. Fokusen under familjedagarna ligger på att spela och se fotbollsmatcher, men Andreas Idberg berättar att de ville se till att familjemedlemmar kan gå iväg och göra någonting annat också. Runt omkring fotbollsplanerna finns det ponnyridning, hoppborg, klättervägg och ställen där man kan testa skjuta in fotbollar i mål.

Andreas Idberg berättar att det är viktigt med familjedagarna då det är ett sätt att träffa andra människor och umgås. Panthea Jakobsson, som besöker med sin familj för att se barnens kusin spela fotboll, berättar att hon tycker det är bra att ha familjedagarna på detta sätt.

– Det är roligt att se hur glada barnen är, säger Panthea Jakobsson.

Magdalena Johansson står vid fotbollsplanen och kollar på sin son när han spelar.

– Det är trevligt och det är kul att de små barnen får spela, säger Magdalena Johansson.

Magdalena Johansson berättar att hela familjen gillar fotboll och att sonen har sett fram emot att spela sin första fotbollsmatch. För familjen är det höjdpunkten att kolla på sonen när han spelar.

– Det är kul att se glädjen till idrotten, säger Magdalena Johansson.

Andreas Idberg säger att barnen tycker det är roligt att få spela fotbollsmatcher, men att de också sett fram emot godisregnet som sker i slutet. Idberg berättar att de har så många andra aktiviteter också hjälper fotbollsspelarna att fokusera på något annat än att bara vinna eller förlora.

Målet efter familjedagarna är att de ska fortsätta ha sommarkuppen och att fler barn ska delta.

– Jag hoppas på dubbelt antal lag. Man kan känna att det avslutar vårsäsongen, säger Andreas Idberg.