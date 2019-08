Fängelse för pantbedrägeri

Foto: Polisen

En man i 30-årsåldern döms till två månaders fängelse samt utvisning för bedrägeri och försök till bedrägeri. Stora mängder tyska burkar med svenska etiketter på hade pantats.

Mannen förbjuds att återvända till Sverige före augusti 2021, och han ska ersätta Returpack med 1503 kronor. Han får inte tillbaka de fyra säckar med cirka 1700 burkar som tagits i beslag.

Det var i slutet av juli som personal på Ica Maxi i Kalmar reagerade på att det lämnats in flera pantkvitton på höga belopp, mellan 300 och 400 kronor, och därför larmade den säkerhetsansvarige.

När pantbehållarna kontrollerades visade det sig att det lämnats in tyska burkar med svenska pantetiketter, samma etikett på samtliga burkar.

Personalen såg hur två män lämnade affären och gick mot en lastbil där det fanns flera plastsäckar. Polis tillkallades och grep en av männen, dock inte den man som faktiskt pantat burkarna. Mannen har nekat till anklagelserna, och menar att han av en slump träffat sin kamrat.

Tingsrätten skriver att det är utrett att pantburkar med falska streckkoder lämnats in, och ersättning lämnats ut. Det är genom vittnesförhör och inspelning på övervakningskamera visat att mannen var i närheten av den person som lämnade in kvinnorna. När polisen grep honom var han tillsammans med personen som lämnat in burkarna.

Mannen har tidigare stoppats av polis vid flera tillfällen, och då hade det funnits pantburkar i bilen. Genom sin medverkan har han orsakat målsäganden skada, skriver tingsrätten.

Mannen har tidigare dömts för olovlig körning, bedrägeri och stöld.