Förlust efter färre passagerare på flygplatsen

Hittills i år har trafiken på Kalmar Öland Airport AB minskat med 1,8 procent. Det beror på att flygbolagen ställt in många turer. Det framgår av bolagets uppföljning efter årets första åtta månader.

Foto: Paul Madej

Inrikestrafiken minskar med 3,9 procent. Däremot ökar chartertrafiken, och den totala nedgången är -1,8 procent. Det gäller inte bara Kalmar, utan i stort sett alla regioner i Sverige som alla har minskat passagerarantal.

En orsak är kapacitetsproblem hos flygbolagen med många inställda turer som följd.

Men i rapporten uttrycks ändå positiva förhoppningar.

SAS har utökat sin passagerarkapacitet med en ny flygplanstyp och går från 72 till 90 säten.

För att möta nedgången i trafiken och den tuffa vintern genomförs nu besparingar för att klara ekonomin.

Under senhösten kommer Kalmar Öland Airport att ta över BRA:s incheckning, det blir dock ingen resultatpåverkan under 2018 men ger en positiv effekt under 2019.

Den stora ombyggnaden av miljön utanför terminalen är i full gång. Av- och påstigningsytor och parkeringar byggs om. Arbetet ska vara klart innan årsskiftet.

Kalmar Öland Airport visar ett resultat på 948 000 kronor jämfört med budgeterat 1 516 000, en drygt en halv miljon sämre än budget.

Trots att trafiken minskat är trafikintäkterna 230 000 kronor bättre än budget eftersom man flyger med tyngre flygplan än beräkna

Men både driftskostnader och personalkostnader är högre än budget.

Det beror bland annat på höga kostnader för halkbekämpning och avisningsvätska. Dessutom blir miljöprövningen dyrare än förväntat.

För att möta kostnadsökningarna har ett åtgärdsprogram med besparingar tagits fram för att klara budgeten. Trots detta kommer resultatet på helår försämras ytterligare. Prognosen är att resultatet blir en miljon kronor minus.