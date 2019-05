Fiske av ål stoppas i tre månader över årsskiftet

Återigen har EU:s fiskeministrar beslutat att stoppa ålfisket under tre månader. Havs- och vattenmyndigheten, Hav, väljer att införa stoppet under samma period som förra gången.

Foto: LENA EHRING

Hav väljer att införa förbudet för fiske efter ål i svenska kustområden under november 2019 till januari 2020, då den vuxna ålen passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön.

Det begränsade fisket som sker är störst i Kalmar, Blekinge och Skånes län. Under den föreslagna stopperioden kommer drygt 90 procent av fångsten från Öresundsregionen och består nästan uteslutande av vandrande blankål.

– Vi väljer att lägga förbudet under den period då den blankål som passerar kustområden i Öresund bedöms ha goda möjligheter att vandra utan att ytterligare påverkas av svenskt fiske, säger Sofia Brockmark.

– Detta då fisket efter ål på västkusten sedan tidigare är förbjudet. Vi är medvetna om att åtgärden begränsar fångsterna men ser samtidigt att möjligheten för ålens reproduktion ökar med förbudsperioden.

”Vi anser att en stopperiod inte är lösningen.”

I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än tolv centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. Dessutom har den valbara perioden utökats med två månader.

– Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet för att ålen ska kunna återhämta sig och nå upp till nivåer som anses hållbara på lång sikt. Inte bara här i Sverige utan i alla EU-länder, säger Sofia Brockmark.

– Det betyder att vi anser att en stopperiod inte är lösningen för ålbeståndet utan att mer behövs göras.

Sverige har sedan tidigare infört omfattande fiskeregleringar för att reducera fisket och stärka skyddet för ålen på olika sätt. Sedan 2007 har flera regleringar av fiske införts, exempelvis beviljar Hav inga nya tillstånd för att fiska ål innan beståndet har återhämtat sig.

Foto: LENA EHRING

I Östersjön uppskattas påverkan från det svenska fisket vara cirka två procent på beståndet, vilket är inom nivån för en långsiktig återhämtning. Den svenska förvaltningen har lett till att fångsterna i ålfisket reducerats med cirka 80 procent i de svenska kustområdena sedan 2007, från i snitt 785 ton årligen under åren 2004-2006 till i snitt 158 ton årligen under åren 2015-2017. Under år 2018 rapporterades fångster på 142 ton ål i kustfisket i Sverige.

Fakta om ålen i svenska vatten

▪️ Ålen är en långvandrande art där larverna transporteras av strömmar mot Europas kuster. Sannolikt tar det mellan ett och tre år för ållarverna att nå Sveriges kuster.

▪️ När ålen vuxit upp till blankål vandrar den tillbaka till Sargassohavet där den fortplantar sig. I Sverige är nästan alla ålar honor. De vuxna ålhonor som lämnar Östersjön genom Öresund för sin lekvandring är mellan 5 och 28 år, med en medelålder på 12 år.

▪️ Svenska yrkesfiskare landar årligen runt 140-180 ton ål i Östersjön medan det fångas ca 80-100 ton i svenska sötvatten.

▪️ Sverige har haft utsättningar av glasål sedan 70-talet men tidigare var det främst för att stödja fisket. De senaste tio åren har syftet istället främst varit att bevara och stärka lekbeståndet.