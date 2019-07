Fläktar och vätskeersättning är inte längre en bristvara

Foto: Ulrika Wangel

Förra årets värmebölja resulterade i både fläkt och vätskeersättningsbrist. Många sökte fläktar via sociala medier i hopp om att få tag i någon. I år har företagen tagit lärdom och fyllt på sina lager.

På Kjell och Company vid Baronen säljs just nu mycket fläktar. Det har varit bra tryck i butiken i början av sommaren, men under perioden när det drog in ett svalare väder uppstod en svacka i försäljningen. Nu är värmen tillbaka och försäljningen tar året fart.

Butiken har aldrig riktigt haft brist på fläktar då de under sommarperioden får in stora leveranser eftersom det är då trycket ökar.

– I år är vi också mer förberedda. Vi har tagit lärdom från förra året när det var fläktbrist och därför tagit in fler fläktar nu, säger Hampus på Kjell och Company i Kalmar.

Clas Ohlson har också nyligen fått in en ny leverans med fläktar vilket gör att de inte heller har någon brist. Det har aldrig varit helt slut i butiken, men de har märkt av trycket på fläktar nu under sommaren.

Foto: Erika Landt

På Apoteket Sundet vid Länssjukhuset i Kalmar var det förra året slut på vätskeersättningen Resorb. Anledningen var att det var helt slut hos tillverkaren.

I år finns fler alternativ inne i butiken vilket kommer motverka en eventuell brist om trycket blir lika högt som förra året.

– Förra året hade vi två företag som producerade vätskeersättning och sen i vintras har vi ytterligare ett till företag. Därför har vi många alternativ nu, säger Anna på Apoteket Sundet.