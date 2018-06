Fler läkemedelsstölder - ångade av etiketterna

Foto: Pontus Lundahl/TT

Ännu fler medicinstölder upptäcks nu inom landstinget i Kalmar. Samma person som sedan tidigare misstänks ha stulit morfin, ska nu ha tagit kramplösande preparat och bytt ut dem mot andra substanser med helt andra egenskaper.

Genom att ånga av etiketterna på medicinförpackningarna och sedan sätta fast dem på förpackningar med samma utseende som krampmedicinen har upptäckt kunnat undvikas under lång tid.

Vår tidning har tidigare berättat att landstinget polisanmält en anställd. Enligt anmälan misstänks personen för att ha stulit morfin och ersatt det smärtstillande läkemedlet mot andra preparat för att undvika upptäckt.

Morfinstölderna är mycket allvarliga, men bedöms inte ha utgjort livsfara för någon person. Morfinet ska ha ersatts med astmamedicin och utbytet ger visserligen inte den smärtstillande effekt som efterfrågas, men hotar inget liv.

Det kan emellertid de stölder som nu upptäckts göra. Det handlar om kramplösande medicin som används akut i ambulanser, som bytts ut mot annat som inte har alls den effekten.

Enligt uppgifter till vår tidning misstänks den sjukvårdsanställde ha ångat av etiketterna på de kramplösande medicinerna och sedan satt dessa på andra mediciner, vars förpackningar ser liknande ut.

Om någon drabbats av utbytet och effekterna av den felmedicineringen är, såvitt vår tidning erfar, ännu inte känt. Polisens utredning pågår parallellt med en omfattande inventering och kontroll på landstinget.

Bytet misstänks ha skett vid lager på både Oskarshamns och Kalmars sjukhus, och troligen även i Västervik.

När bytet av det smärtstillande preparatet upptäcktes fick ambulanserna för andra gången åka in till sjukhusen och byta ut alla de doser av läkemedlen för att försäkra sig om att ingen åkte runt med felaktigt märkta mediciner. Det ska ha funnits misstankar mot personen under en tid. En del av det som kommit fram under utredningarna ska ha erkänts.

Från landstinget i Kalmar har man lagt locket på och hänvisar till den pågående polisutredningen. I ett pressmeddelande berättas att polisanmälan har gjorts, men inget mer.

Medarbetarens chef förklarar.

– Den här personen är avstängd från sitt arbete och vi hjälper förstås polisen i deras utredning. Men av hänsyn till såväl polisutredningen som medarbetaren kan vi inte säga mer.

– Internt arbetar vi nu med att rätta till det som brustit och försöker sätta in åtgärder så att det inte ska hända igen.

I Kronobergs län pågår just nu en polisutredning om misstänkt medicinsabotage i Uppvidinge.

En vårdtagare har avlidit och misstanken är att utbytta mediciner kan vara en orsak. Personen avled av en sjukdom som inte orsakades av läkemedel, men att den medicin som förskrivits inte delades ut kan ha varit orsaken till att sjukdomen försämrades, menar man.

Personal har stängts av.