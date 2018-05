Flest vapen har lämnats in i Kalmar

Den 30 april var sista dagen för vapenamnestin i Sverige. I region syd har totalt 2 000 vapen lämnats in, mest i Sverige. Dessutom har omkring 2 ton ammunition lämnats in under amnestin.

Foto: Andreas Yngvesson

Vapenamnestin har pågått från 28 februari till 30 april och sammantaget har över 10 000 vapen lämnats in i Sverige. I Kalmar hade det i början av mars lämnats in omkring 150 vapen. Det är många vapen som fortfarande håller på att räknas, men fram till den 25 april hade 255 vapen lämnats in i Kalmar.

– Sista dagen kom det in väldigt mycket vapen och sedan var det en röd dag så det är först i dag vi börjat bokföra dem, säger Martin Petersson på polisen i Kalmar.

Så än på ett par dagar går det inte att säga exakt hur många vapen det handlar om, men fram till 25 april var Kalmar den ort i region syd som det lämnats in överlägset flest vapen på. 60 fler än i Lund och över 100 fler än i Malmö.

Ammunitionen har inte heller den helt hunnit katalogiseras. Men det handlar om minst två ton i hela regionen enligt Torben Pedersen, projektledare för vapenamnestin i region syd.