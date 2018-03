Folk i förening

Kalmar Filmstudio

Årsmöte i Kalmar Filmstudio som är en av Sveriges största filmstudior med över 500 medlemmar. Under de senaste åren har vi haft ett vårprogram med sju filmer och ett höstprogram med sju filmer. De 14 filmerna visades tre gånger var – en gång på lördagar och två gånger på måndagar. Under 2017 hade vi 42 ordinarie filmvisningar vilka har setts av 5 316 personer. Tillsammans med vårt extra arrangemang har vi förmedlat över 5400 kulturupplevelser i Kalmarunder 2017. På årsmötet återvaldes Monica Evenäs som ordförande, Fredrik Wiebert som sekreterare och BjörnMelin som kassör. Övriga ledamöter är Birgitta Sturesson Ohlsson, Karin Westbergh, JoakimForsberg, Nathalie Marosan och Daniel Sylén. Efter årsmötet följde ett styrelsemöte där vi bland annat diskuterade höstens verksamhet med filmer och extra aktivitet under kulturfestivalen Ljus på Kultur.