Fönstertittare går runt bland studentbostäderna om nätterna

Foto: Richard Söderman

I flera år har en man gått runt bland studentlägenheterna på Skräddaretorpsvägen i Kalmar för att stirra in på studenterna som bor på markplan. – Han stirrade in genom fönstret varje fredag och lördagsnatt under flera månaders tid, säger Richard Söderman som tidigare bott på Skräddaretorpsvägen.

Då flera av studenterna som bor på markplan har börjat känna sig otrygga av fönstertittaren har de nu skapat en gemensam grupp på Facebook för att kunna varna varandra och informera om nya händelser. I gruppen skriver flera om sina erfarenheter och det verkar vara samma man som de sett - mörka kläder, keps och luva. Mannen är framförallt utanför bostäderna och stirrar in på studenterna mellan klockan 01.00-02.00 om nätterna. Richard Söderman som bodde på Skräddaretorpsvägen under 2015 till 2016 fick ständiga besök av fönstertittaren.

– Han stirrade in genom fönstret varje fredag och lördagsnatt under flera månaders tid när jag bodde där. Han var säkert även där under vardagsnätterna när man sov, säger Richard Söderman.

Richard Söderman blev så trött på mannen att han satt upp en lapp på fönstret där han skrev ”sluta titta in” – men mannen fortsatte. Han kunde sitta och stirra in i upptill tjugo minuter innan han gick till nästa fönster.

– Jag hade delvis frostade glas så han brukade lägga sig ner för att kunna se in genom den glipan som inte var frostad. Jag polisanmälde det en gång men det blev inget av det tyvärr, säger Richard Söderman.

Foto: Alice Göransson

Två kvinnor som bor på markplan på Skräddaretorpsvägen, som vill vara anonyma i artikeln, berättar att de har sett mannen ett flertal gånger.

– Jag har sett honom fyra gånger stå och stirra in i min lägenhet. Jag har även sett honom sätta sig ner på huk och kolla på min granne i ungefär en halvtimme, berättar en av kvinnorna.

De berättar att mannen lägger sig ner för att se in under rullgardinen när de har den nerdragen. När de tittar ut genom fönstret och möter mannens blick fortsätter han bara att stirra.

– En gång när jag låg och såg film i soffan och min pojkvän låg och sov bredvid mig såg jag ett ansikte i fönstret titta rakt på mig. Först fick jag inte fram några ord då jag blev så rädd, men när jag lyckades väcka min pojkvän och han gick fram till fönstret sprang mannen snabbt iväg, berättar den andra kvinnan.

En av kvinnorna berättar att hon polisanmält mannen tre gånger men att det tar allt för lång tid innan polisen kommer till platsen. Nu är hon så trött på att vara rädd i sitt egna hem att hon kommer att flytta därifrån.

– Oavsett om mannen åker dit eller inte tänker jag flytta nu. Tryggheten är borta för mig här, jag orkar inte mer.

Polisen arbetar nu aktivt med ärendet och Kalmarhem har även skickat ut sms till de boende på gatan att de ska vara uppmärksamma och ringa polisen om de ser mannen.