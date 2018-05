Företagen som har växtvärk i Kalmar hamn

Kalmar Hamn AB planerar för fyra gånger så stor hantering av kemikalier, från 600 000 ton till 2,5 miljoner ton. Anledningen är att företagen i hamnen går så bra.

De företag som är verksamma i hamnen har egna beslut på hantering av sammanlagt 1 075 000 ton kemikalier. Enligt samrådsunderlaget där Kalmar Hamn AB vill utöka sitt tillstånd planerar även några av företagen för utökad verksamhet.

Följande företag har verksamhet med farliga kemikalier på Tjärhovet:

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB i Kalmar är beläget allra längst ut på Tjärhovet i Kalmar hamn, där företaget lagrar, blandar och tappar upp kemikalier för vidare distribution.

Bland produkterna finns bland annat lösningsmedel, drivmedel samt lösningar för NOx-reducering. Produkterna kommer in till depån via fartyg, tankbil eller järnvägsvagn. Utlastning sker via lastbil eller tankbil.

Hanterade ämnen:

Alkoholer – Mycket brandfarliga och hälsoskadliga

Alkylatbensin – Extremt brandfarlig samt hälsoskadlig och miljöfarlig

Ammoniaklösning – Miljöfarlig och frätande

Kalilut /Natronlut – Frätande

Organiska lösningsmedel – Mycket brandfarliga och hälsoskadliga

Circle K Sverige AB

Circle K hanterar både petroleumprodukter och förnybara produkter vid bolagets terminal på Tjärhovet.

Hanterade ämnen:

Bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

Etanol denaturerad med fem procent bensin – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

Diesel – Hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

Eldningsolja – Brandfarlig, hälsofarlig, skadlig och miljöfarlig

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) – Hälsofarlig

FAME (fettsyrametylester) – Oklassificerad

Nynas AB

Nynas AB lagrar och distribuerar petroleumprodukter vid sin depå på Tjärhovet.

Hanterade ämnen:

NexBTL – Brandfarlig, Hälsoskadlig

EO10 – Brandfarlig, Hälsoskadlig, Irriterande, Miljöfarlig

Stena recycling AB

Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och avfall samt bereder bränsle till cementindustrin vid depån på Tjärhovet i Kalmar hamn.

Hanterade ämnen:

Bränsle baserat på lösningsmedelsavfall - Mycket brandfarlig och giftig

Avfallsolja – Brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig

Oljeförorenat vatten – Miljöfarlig och hälsofarlig

Swedish DLA Agro AB

Swedish DLA Agro AB på Tjärhovet tillverkar spannmålsbaserat djurfoder, hanterar handelsgödsel samt driver ett centrallager för föreningens butiker.

Hanterade ämnen:

Ammoniumnitrat (konstgödning) – Oxiderande

Brandfarlig gas (gasol) – Extremt brandfarlig

Källa: Kalmar kommun