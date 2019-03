Försäljningen av receptfri pollenmedicin ökar – men inte i Kalmar län

Mellan 2010 och 2018 nästan fördubblades försäljningen av de två vanligaste receptfria läkemedelstyperna mot pollenallergi, enligt siffror från E-hälsomyndigheten. Men i Kalmar län stannade ökningen av 2014.

Klart mest receptfri pollenmedicin per invånare köps i Stockholms län, nästan 37 dygnsdoser per tusen invånare, att jämföra med rikssnittet på cirka 27. Enligt Annika Svedberg, chefsapotekare på apoteket Hjärtat, har andelen pollenallergiker ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet.

– Folk har en större medvetenhet om hur man kan och bör använda allergiläkemedel i dag. Tidigare var det många som led sig igenom pollensäsongen, säger hon till Nyhetsbyrån Siren.

– En teori är att vi bygger väldigt täta hus och har allt högre hygienisk standard i hemmen. Det gör att immunförsvaret inte behöver "jobba på" på samma sätt som förr och därför reagerar på pollen och andra allergener i stället.

De senaste årens varma somrar kan också ha bidragit till ökad förekomst av gräs- och björkpollen. Att det 2009 blev tillåtet att sälja receptfria läkemedel i butik har troligen också bidragit till utvecklingen. Försäljningen av receptfria kortisonbaserade allergiläkemedel, vanligtvis i form av nässpray, har tredubblats sedan apoteksreformen, visar siffrorna från E-hälsomyndigheten.

– När det gäller nässpray så har tillgängligheten, och att de sedan några år kan köpas receptfritt, absolut spelat in. Antihistamintabletter har dock funnits receptfritt ganska länge, säger Annika Svedberg till Nyhetsbyrån Siren.

Den vanligaste typen av receptfria läkemedel mot pollenallergi är antishistaminer, som ofta säljs i pillerform. År 2010 gick det åt knappt 12 dygnsdoser per tusen invånare av de receptfria antihistaminerna. Åtta år senare var motsvarande siffra drygt 20. Receptfritt kortison stod för sju dygnsdoser per tusen invånare under år 2018.

Den receptfria försäljningen av dessa läkemedel är ungefär hälften så stor som den som kommer av förskrivning från läkare. Även om pollenallergi är det vanligaste användningsområdet kan dessa läkemedel även användas mot andra allergier.