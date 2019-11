Forskare i historia får 13,3 miljoner

Tre forskare i historia vid Linnéuniversitetet får 13,3 miljoner till sina projekt från Vetenskapsrådet.

Alla tre är forskare vid Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Linda Andersson Burnett får sex miljoner kronor fördelat över fyra år för projektet ”Att samla in mänskligheten: förhistoria, ras och instruktioner för “vetenskapligt” resande, ca 1750-1850”.

Birgit Tremml-Werner får närmare fyra miljoner kronor fördelat över fyra år för projektet ”Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar”.

Eleonor Marcussen får närmare drygt tre miljoner kronor fördelat över fyra år för ”Kolonial infrastruktur och natur: miljökonsekvenser av järnvägsbygget i Indien, ca 1860-1870”.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 478 miljoner kronor inom Humaniora och samhällsvetenskap för åren 2019-2023. 926 personer hade sökt, 113 fick bidrag.