Förskolan Djurängen avslutade sin skräpplockarvecka tillsammans med Skräpmaja

Foto: Ida Andersson

Under veckan som har gått har Djurängens förskola haft en skräpplockarvecka som under torsdagen avslutades med att Skräpmaja kom på besök. Barnen fick visa upp sina kunskaper inom återvinning.

En vecka av skräpplockande avslutades under torsdagsförmiddagen när Skräpmaja gjorde entré till dagiset med en vagn full med skräp. Påsarna som låg i vagnen var all det skräp som barnen tillsammans plockat under veckan i närområdet av dagiset. Skärpmaja hade även på sig på sig saker som barnen hittat.

Foto: Ida Andersson

Hon började med att slänga skräp huller om buller och förklarade att det är så man gör varav barnen skrek ”neeeej”. Hon fortsatte att ställa frågor om vad hon skulle göra med alla saker och barnen svarade henne att hon skulle återvinna det. Hon visade upp olika sorters skräp som plast och kartong och barnen fick berätta i vilken sortering som hon skulle lägga diverse saker i. Alla barnen var delaktiga och hade full koll på vart sakerna skulle slängas.

Foto: Ida Andersson

Skräpmaja började sjunga en sång som barnen kunde och tillsammans sjöng de ”plocka plocka skärpet, lägga i en säck, plocka plocka skräpet sorterar det rätt”.

Under veckan som gått har de pratat mycket med barnen om återvinning och hur viktigt det är att inte slänga skräp på marken förklarade Sophie Mobelius som är barnskötare på avdelningen Båtsman.

I slutet delades diplom ut till varje avdelning som varit med och genomfört skräpplockarveckan, vilket var hela Djurängens förskola. Innan Skräpmaja gick, satte de på låten ”Upp, upp, upp” med Grön Flagg och barnen dansade och sjöng med.

Foto: Ida Andersson