Fotboll är inte alltid rättvist – eller?

Fotboll är i bland otroligt orättvist. Och i bland helt rättvis. Frågar du en tysk eller en svensk om 2–1 var rättvist eller inte kan du få två helt olika svar.

Men vi tar det från början.

Efter tio minuter 122–6 i passningar till Tyskland. Herregud, det går knappt att var så överlägset som Tyskland var. Men bollinnehav är verkligen ett urusel mått på hur det kommer gå i en fotbollsmatch.

3–0, det är okej. Hoppas det inte blir över fem tyska mål i alla fall. Så gick mina logiska tankar inför Sveriges möte med Tyskland. Men samtidigt fanns det där, hoppet. Tyskland hade ju inte direkt övertygat mot Mexiko, i alla fall inte i försvarsspelet.

Kunde det ändå gå? En snabb omställning, 1–0 Sverige tidigt och tyskarna skulle bli allt mer stressade. Om det var drömmen så låg verkligheten i första halvlek inte långt efter.

Visst var det tufft de där första tio minuterna. Tyskland var Tyskland, men det kom direkt inte som någon överraskning för Janne Anderssons lag. Eller för någon utanför det. Men det är en sak att veta om hur matchbilden kommer att bli, det är en helt annan att gå ut och göra precis vad som krävs för att neutralisera världens bästa lag. Tycker egentligen inte att Sverige har vad som krävs, om man tittar på pappret. Men precis som bollinnehav är pappret ett uruselt mått på hur en match kommer se ut.

Sverige var som en enhet, som ett djupblått hav som rörde sig lika kordinerat som ett isdanspar. Berg och Toivonen sjönk, krympte ytorna för Kroos, som knappt syntes till under de första 45 – men tyvärr mer i slutminuten. Lustig var världens bästa högerback under midsommardagen. Som han höll koll och såg till att och var först in i alla situationer. Granqvist – "Granen" – var precis lika lång och taggig som han kan vara.

Men mest imponerade Toivonen. Det är sanslöst vad han växer när han spelar i landslaget.

Det kändes bra efter första, nästan lugnt. Vad var man så nervös för? Det här flyter ju på bra.

Men Tyskland är ju faktiskt Tyskland av en anledning. Några små justeringar av Jogi Löw i halvtid, och Sverige var inte med. Timo Werner ut på kanten och slå låga inlägg. Enkelt, okomplicerat och 1–1 efter två minuter.

Sedan blev det tungt. Men ändå inte. Tyskland malde på, men det såg ju mer eller mindre ut som i första. Sverige klarade ju även de där låga inläggen ganska okej. Kom i några omställningar med chans på 2–1, och en tysk utvisning. John Guidetti hade kunnat avgöra hela matchen om han bara passat Emil Forsberg i stället för att skjuta ett skott med knapp styrfart.

Men vad gjorde det, det här skulle gå fint ändå. Vilket det gjorde, fram till 94.45. Toni Kroos är en av världens bästa mittfältare. Mot Mexiko var han inte det. I drygt 94 minuter var han inte det mot Sverige.

Sedan tog det tre sekunder så var han det igen.

Den situationen ska inte behöva uppstå. Jimmy Durmaz tar en mycket dum frispark, även om han blir överspelad måste han ha koll på att Sebastian Larsson är med och täcker upp.

Tillfälligheter. Det är alltid de som avgör täta matcher.

Trots den tillfälligheten kan ändå Sverige hålla huvudet högt. Insatsen över 90 minuter mot ettan på Fifa-rankingen är bra.

Drömläget inför sista matchen är borta. Nu krävs antagligen seger mot Mexiko, om nu inte Sydkorea mod all förmodan tar poäng mot Tyskland. Men det är inget vi kan räkna med.

Det kommer bli tufft, mycket tufft. Men långt ifrån omöjligt.