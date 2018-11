Frontalkrock mellan klimatförstöring och de blinkande annonserna

Att få en present jag trånat efter, eller bli bortskämd med helgblommor eller bli överraskad med en upplevelse som är helt skräddarsydd för mig är bland det bästa jag vet.

Jag känner sådan extrem tillfredsställelse av att få saker. Få presenter som någon köpt och noga valt ut, speciellt för mig. Jag vet inte vad det beror på, men jag är liksom en av få kompisar som fortfarande anordnar födelsedagsfester för mig själv. Jag är en av få som har ”födelsedagshelger”. För min kommande 26 årsdag har jag planerat att jag och min kille ska fira mig på fredagen, när jag fyller år. På lördagen ska jag ha lite tjejfest med kompisarna och på söndagen kommer släkten för att fira min 26 årsdag. En optimal helg för en girig liten narcissist vill säga.

Lägligt nog fyller jag år bara några veckor innan julafton, vilket betyder mer paket, mer tillfredsställelse. Förstå då hur något gick sönder i mig när min mamma sa att ”vi skiter i julklapparna i år va”. Ridå, mörker. Sedan var det bara att samla ihop sig och försöka låta lite vuxen och förstående. Lite mogen och vettig som en person som faktiskt har något slags miljötänk.

Och det har fått växa i mig och jag har tänkt. Och under de senaste veckorna har det publicerats så mycket artiklar om just konsumtionen under black friday, black month, black weekend, cyber monday, julhandeln och gud vet allt, att det faktiskt inte går att blunda längre. Och de är ju egentligen helt förskräckligt. Det har totalt slagit slint i skallen på hela världen, och jag är en av dem som sugits in i det svarta hålet av helt galen konsumtion. Samtidigt är det så svårt att stå emot när allt runt om en är annonser som blinkar och skriker ”köp, kom och köp, köp nu!”. Nu behöver jag inte ens resa mig ur soffan för att få det där plagget jag trånat efter i månader. Det är ett knapptryck bort. Sen bara swishar det hem till mig i brevlådan.

Samtidigt som annonserna på facebook blinkar med saker de vill att jag ska köpa, rullas andra typer av inlägg samtidigt upp på skärmarna. Nämligen de om miljöförstöring och humana katastrofer som krig och svält. Det är bilder på barnsoldater, på familjer som är så magra att de ser overkliga ut och på vår jord som inte ens liknar en jord längre. Och här någonstans blir det lite av ”CNN-effekten” där vi ständigt bombarderas av flöden fyllda med ondska och död att vi faktiskt måste reagera. Det går inte att se bortom all skit, när det ständigt är i vårt blickfång. Men här någonstans blir det också så skevt, eftersom vi samtidigt inte kan stå emot de blinkande, lockande annonserna. Det blir en frontalkrock.

Kanske kan medvetenheten och tanken på att inte konsumera riktigt lika mycket göra något. För jag vet att jag att världen inte kan räddas från konsumtionen, det har gått för långt. Men vi måste kunna ändra vår egna tanke, bara lite. Jag ska börja med att absolut inte känna någon bitterhet över att det inte blir några julklappar. Jag ska kanske till och med tyck att det blir skönt. Det finns så mycket mer som betyder något. Och dessutom behöver jag inte en enda tröja till, inte en enda.