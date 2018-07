Glassfrossan börjar redan efter frukost

Foto: Erika Landt

Värmen under sommaren har gjort att folk sökt sig till glassen under alla tid på dygnet, även vid frukosttid.

Sommaren är ofta en högsäsong för glassförsäljning, men det som har skilt årets sommar med andra år är att folk kommer in för att köpa glass dygnet runt. Matilda Johansson, butikschef på Pressbyrån i Kalmar, berättar att det är vanligt att folk kommer in på eftermiddagarna för att köpa glass. I år kommer folk även in tidigt på morgonen och köper glass.

– Det har gått åt massor av glass. Vi fyller på några gånger om dagen, säger Matilda Johansson, butikschef på Pressbyrån.

Matilda Johansson berättar att Pressbyrån på Östra Sjögatan i Kalmar inte haft problem med en tom glassfrys, då de hade bunkrat upp en del innan sommaren. Butiken har även haft en extra frys, som de har haft kvar från en tidigare kampanj.

– Jag har gjort upp ett ganska stort lager, vi misstänkte nästan att det skulle bli så här, säger Matilda Johansson.

Johansson förklarar att butiken för en påfyllning på glassen två gånger i veckan av GB Glace i Kalmar. Vid leveranserna brukar butiken bli informerade om att några glassar saknas i lagret på GB Glace.

– Det brukar vara ett par stycken glassar som är slut där, säger Johansson.

Framförallt har det varit strutglassarna som tagit slut, men även isglassarna har varit populära under sommaren. När en glass tar slut får butiken ringa till lagret i Kalmar för att be dem fylla på. Matilda Johansson förklarar att de inte behövt göra det så mycket under sommaren tack vare att de bunkrat upp. I nödfall ersätter de glassarna med liknande glassorter.