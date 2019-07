Foto: Erika Landt

På söndagskvällen fylldes Stensö med sång, dans och skratt under årets andra Allsång på Stensö.

På scenen stod Daniel Alleved och kapellmästaren Josef Appelqvist med husband. Gästartisterna var DiscoJeppe, Ingela Carlsson och Erika Lundyby Åkerblom. Gräsmattan var full av vuxna och barn som satt med sina picknickar och lyssnade och sjöng med när bandet spelade.

Under allsångskvällen sjöng bandet och publiken låtar som The Beatles ”Here comes the sun” och John Denvers ”Take me home, country roads”. Kvällen var inte utan humor, då Daniel Alleved drog några göteborgsvitsar som fick publiken att skratta.

– Vad är det bästa med Stockholm? Tåget till Göteborg, skämtar Daniel Alleved.

Vid frågan om hur många kalmariter det fanns i publiken, jublade de högt. Publiken fick även chansen att vinna några priser från sponsorer, priser som varierade mellan frukostcheckar på hotell och biljetter till Ulf Lundell.

Foto: Erika Landt

Erika Lundby Åkerblom bjöds upp på scenen för att visa upp ett nummer av dansstilen West coast swing. Tillsammans med sin danspartner stod de i publiken och dansade. Daniel Alleved visade också upp en dans, som han kallade ”Dödens dans”. Han bjöd upp tre personer från publiken och lärde de dansstegen vid scenen.

– Vänta bara, vi har inte börjat än, säger han när publiken skrattar.

Dansstegen kallades bland annat för ”ormen”, ”enbenta tranan” och ”hamstern”. Tillsammans dansade till låten ”Euphoria” av Loreen.

Foto: Erika Landt

Innan kvällen avslutade sjöng Allevend och band en sista låt tillsammans med publiken.