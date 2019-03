Gråsälen förblir fiskarnas fiende

Foto: Moa Dahlin

Det rådet ingen allmän jakt på gråsälar, endast skyddsjakt trots faktumet att sälar orsakar stora problem för lokala fiskare.

KG Ottosson, adjungerad för Kustrådet berättar att det istället för skyddsjakt på gråsäl hade varit bättre med licensjakt. Gråsälen skadar yrkesfiskarna på ett obarmhärtigt sätt, och beståndet måste kontrolleras.

– Gråsälen utgör stor skada på fiskeredskap och på fisken. Den släpper ut fisken som är i nätet och äter upp det den får tag på. Det är knappt lönsamt att fiska i Kalmarsund längre, säger KG Ottosson.

Enligt Ottosson är licensjakt ett måste. Hundratals gråsälar kan ligga på klipporna i Kalmar län. Just nu skjuts sälar enbart där de gör skada.

– De tar sönder ett redskap varje vecka, men det värsta är fångstförlusten. Det kan vara laxar som är av på mitten. De går alltså in i näten och sen ut igen.

Foto: Eric Arenius

I Kalmar län var jaktkvoten under 2018 45 sälar, den fylldes nästan. 40 sälar fälldes. Gråsäl får man jaga från mitten av april till årsslutet. Men det är inte bara att börja jaga. Om alla andra förebyggande möjligheter till att förhindra sälen från att komma åt fisken i näten misslyckas så kan skyddsjakt införas. Men det är något Naturvårdsverket tar beslut om.

Skyddsjakt kan beviljas på två sätt. Det ena är om en enskild individ skickar in en ansökan gällande skyddsjakt på säl till Naturvårdsverket. Det andra är om Naturvårdsverket inför skyddsjakt på säl utifrån ett eget initiativ. Beslutet tas bara om ingen annan lämplig lösning finns.

Jakten får endast ske efter gråsälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

2018 sköts 499 gråsälar runtom i Sverige. Kalmar län och Gävleborg var lika nära till att fylla sina kvoter. Gävleborg fällde 145 av 150 tillåtna. Kalmar län fällde 45 av 50 tillåtna. Naturhistoriska riksmuseet beräknar att det finns ungefär 38 000-50 000 gråsälar i Östersjön.

Naturvårdsverket har nyligen lagt in ett förslag på att utöka den totala kvoten på gråsälar som får skjutas under skyddsjakt från 760 till 1040. Samt förlänga säsongen på gråsäl in i januari månad.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett om licensjakt på säl kan bli aktuellt och kom fram till att det är möjligt att införa. KG Ottosson ser ljust på möjligheten för licensjakt.

– Det kommer nog hända inom en snar framtid.