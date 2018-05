Guldpaviljong i stadsparken för kreativt skapande

I sommar öppnar Guldpaviljongen i Stadsparken. Den drivs av Kalmar konstmuseum, och ska vara en öppen mötesplats för unga och för nyfikna.

Foto: Kalmar konstmuseum

Under ett tak ska det bli verkstad, utställningsyta, mötesplats och arena, och där ska man kunna bygga och måla, printa och jonglera och experimentera tillsammans med konstnärer, cirkusartister och pedagoger.

Målgruppen är barn och unga, och konstmuseet vill också bjuda in konstnärer som arbetar kring olika aspekter av svensk landsbygd.

Vare vecka är det ett särskilt tema. Några exempel är Summercamp, ett projekt på Långviken, då graffitti-golvet till Guldpaviljongen ska skapas under vecka 25, magi och alkemi under vecka 27 och nycirkus veckorna 30 och 31 nycirkus.

Guldpaviljongen är bemannad dagtid onsdag till söndag.

Guldpaviljongen är ett samarbetsprojekt mellan Kalmar konstmuseum och de aktörer som arbetar med unga och unga vuxna som Unik, KanKan, Kulturskolan med flera.

Under sommaren ordnas också Konstkollo under en vecka på fyra olika orter i länet där unga tillsammans med en konstnär får testa att måla, bygga och skulptera under en vecka.