Hemlösa katter i Kalmar är i akut behov av ett hem

Foto: Lindah Tisjö

Massor av katter är just nu i akut behov av ett stöd- eller för-alltid-hem. Organisationen Hemlösa Katter Kalmar, HKK, gör allt de kan för att rädda de hemlösa katterna i länet, men de behöver omgivningens hjälp för att kunna hjälpa.

– Vi får in larm om hemlösa katter hela tiden. Bara det senaste dygnet har vi fått in fem katter som vi inte vet vart vi ska placera, eftersom vi inte har något ledigt stödhem. Vi har därför inte kunnat plocka in dem än, så de bor fortfarande ute. Nu när våren kommer så föds det massor av kattungar och det är bara en tidsfråga innan vi kommer bli nerringda, säger Jeanette Nilsson, en av personerna bakom HKK.

HKK är en lokal förgrening av huvudorganisationen Kattkommando Syd, KKS. KKS hjälper alltså hemlösa katter i hela södra Sverige medan HKK riktat in sig på katter i Kalmar med omnejd. Deras upptagningsområde är, förutom Kalmar, också Nybro, Mörbylånga och Borgholm.

På HKK jobbar sex personer ideellt med att hjälpa de hemlösa katterna. En av dessa eldsjälar är Jeanette Nilsson i Kalmar, som vi skrivit om tidigare. Hon har tagit hand om ett 50-tal hemlösa katter och bor just nu ihop med sju stycken pälsbollar.

– Katter är självgående och väldigt vackra och kloka djur, säger Jeanette Nilsson.

Foto: privat

Foto: privat

Just nu har HKK cirka 10-15 katter som är utplacerade i stödhem och som söker ett permanent hem. Många av deras stödhem har flera katter och just nu finns det ingen plats alls ledig.

– Vi letar just nu akut efter både stödhem och permanenta hem. Har man ett rum över och kan tänka sig att ta en katt under en kortare eller längre period så tycker jag att man ska gå in på vår hemsida och anmäla sig. Det går också bra att ringa, säger hon.

Foto: Lindah Tisjö

Först när ett stödhem har hittats så kan de hemlösa katterna fångas in. Sen körs de till veterinären för undersökning och sedan vidare till sitt nya stödhem. När katten bedöms vara i tillräckligt gott skick så söker HKK sedan efter ett permanent hem. Vissa katter behöver bara en månad i ett stödhem, medan andra kan behöva sex månader eller mer. Det beror precis på hur katten mådde vid infångning och hur snabbt den återhämtar sig.

Varför finns det så många hemlösa katter?

– För att folk inte kastrerar.

Så det är mest kattungar som behöver hem?

– Nej, inte egentligen. Kattungarna är de som är enklast att hitta hem åt. Det är de gamla och lytta som blir kvar längre.

Katterna på bilden nedan, en mamma och hennes ena unge av två, är fortfarande hemlösa och söker akut efter ett stödhem.

Foto: privat