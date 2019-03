Annica Triberg hemma igen efter världens största kvinnokongress

Foto: Privat

Omvälvande och oerhört intressant. Så beskriver Annica Triberg intrycken efter kongressen i USA där niotusen kvinnor, och några män, från hela världen samlades i FN-huset för att diskutera kvinnors rättigheter.

Hon gjorde debut som talare på kongressen när hon föreslog en tyst minut för offren för terrorattacken i Nya Zeeland.

Kongressen är den näst största FN ordnar. Det officiella namnet är CSW63 som uttyds som the Commission on the Status of Women, 63 för att den var den 63:e gången. Delegaterna kommer både från stater och från NGO:s, alltså fristående organisationer. FN-chefen António Guterres höll tal, och konstaterade att makt får man inte, makt tar man.

Det är en tvåveckors kongress. Annica var en av två svenska representanter för Soroptimisterna, som är en internationell kvinnoorganisation.

Det var späckade dagar, och många upplevelser.

– Efter ett seminarium var det en indiska som var alldeles tagen. Hon hade trott att incest bara fanns i Indien.

Temat för årets kongress var ”Social protection systems”.

– Det är ett brett tema, men det var mycket fokus på könsstympning. Det är svårt att bryta tankemönster, men nu börjar det bli uppmärksamhet runt frågan. När jag var i Tanzania var jag i en massajby där man undervisar pojkar om könsstympning, så kan man bryta en tradition men det tar en generation.

Annica träffade bland annat Nina Smart, som flydde sitt hemland Sierra Leone när hon skulle könsstympas. Nu bor Nina Smart i USA, är verksam som författare och har bildat en organisation som arbetar mot könsstympning. I boken Wild flower använder hon sina egna erfarenheter.

Det var också mycket fokus på flyktingar.

– Antalet flickor har ökat, och de är mycket mer utsatta under flykten. Flyktingarnas mentala hälsa i det nya landet är en annan viktigt fråga. Och i många länder är psykisk ohälsa så skamligt, något man inte pratar om. Det var en ögonöppnare.

Annica försökte gå på så många olika seminarier som möjligt.

– Det fanns drygt 20 om dagen.

Kongressen ska utmynna i ett gemensamt dokument som ska kunna användas som påtryckning för de egna länderna.

– Förutsättningarna är så olika. Jag drabbades nästan av tacksamhetskänsla över att vara född i rätt del av världen. Kvinnorna från Arabvärlden, som var den minsta gruppen, har gigantiska problem. Organiserar de sig kan de förlora alla sina rättigheter.

Efter kongressen ska hon göra en sammanställning till Soroptimisterna för att sprida sina erfarenheter.

Sorptimisterna driver bland annat projektet Solvatten, som Annica är engagerad i. För två år sedan var hon i Tanzania och delade ut vattendunkar. Det är en svensk uppfinning, där vatten resas genom solens ultravioletta strålar.

– Vi åkte genom hela Tanzania, och såg vilken skillnad det gör med tillgång till rent vatten. Spädbarnsdödligheten har minskat. Jag träffade en kvinna som sa att nu behöver vi inte längre skaffa så många barn.