Hep Stars fick hela Larmtorget att gunga

Foto: Lisa Dahlgren

Från rock'n'roll till 60-talspop. Falubandet Flat Foot värme upp publiken innan 60-talsbandet Hep Stars intog Larmtorgets scen under tisdagen.

Bildspel från tisdagens underhållning på Larmtorget.

Under tisdagskvällens konsert fylldes Larmtorget med lokalbor och turister som sjönk ner på bänkar eller i sina medtagna solstolar. När klockan slog sju äntrade Falubandet Flat Foot scenen och lovade att bjuda publiken på rockabilly och rock'n'roll.

– En av oss har åkt ända från Haparanda, så det tog ett tag med tåget. Men vi är glada att vara här i Kalmar och nu ska ni få se på lite rock'n'roll, säger Rikard Norberg, basist, med ett brett dalmål.

Det headbangades och dansades i publikhavet när Flat Foot rev igenom låtar som In Your Face och Wonder Woman. Drygt en timme senare var det dags för Hep Stars att möta den uppvärmda publiken.

– Vi är jätteglada att Hep Stars är här och i dag får de också lite lokal uppbackning av The Rockettes, säger Therese Wahlgren-Sundén, konferencier.

Publiken klappade händerna och jublade när Hep Stars intog scenen. Konserten inleddes med bandets låt Bald Headed Woman som släpptes 1965, två år efter att bandet bildades i Stockholm. Samma år som låten släpptes blev den listetta på både sommar och kvällstoppen, vilket Hep Stars kom ihåg att nämna för Kalmarpubliken. Det bjöds sedan på en nostalgishow när bandet under kvällen firade sitt 54 års jubileum. Publiken gungade i takt till de välkända låtarna och ett modigt fan gick under första låten fram till scenkanten med en mikrofon för att möta bandets sångare Svenne Hedlund.