Himmelsberga inleder med Vårsalong

Stickat och virkat, skulpterat och vävt, målat och fotograferat. Abstrakt och konkret. Men inte en enda väderkvarn på Vårsalongen 2018 Himmelsberga som öppnar på torsdag.

Foto: Karin Asmundsson

Juryn, Hampus Vallien, Vida, Torun Ekstrand, konstutvecklare i Blekinge, Marcel van Luijn, moderat oppositionsråd i Borgholm, samt Anders Svensson, Ölands hembygdsförbund har valt ut 62 konstnärer av 150 sökande, och det har blivit en omväxlande utställning med stor bredd. Och lite ovanlig, eftersom de traditionella öländska landskapen i stort sett saknas, förutom någon enstaka sjöbod och några alvarsmarker.

Här samsas Inga Grimms märkliga och fantastieggande skulpturer hon byggt av plastleksaker med Ingrid Björklund känsliga kvinnohuvuden, Pernilla Bergs pappersklipp, Bettina Hubers graaler och Elisabet Halls porträtt. Ylva Magnusson gör en kommentar till tiggeridebatten med sin tovade Zigenarfågel som sträcker fram en pappersmugg till de förbipasserande.

Totalt är det 91 verk som visas. Samtliga konstnärer har någon form av relation till Kalmar län.

Längst in i konsthallen är en utställning i utställningen, Den unga salongen. Här finns årets unga stipendiat Maya Sundsten som visar stickade och virkade skulpturer. Från taket hänger ”14 augusti, Himlen gav efter och jag såg universums revben”. I två stickade skulpturer har hon utgått från traditionella mönster, och sedan stickat in texter. Maya har tidigare studerat på Ölands konstskola, och pluggar numera på the Glasgow School of Art.

Maya Sundsten har studerat på Ölands konstskola, och var med på förra årets utställning på Kalmar konstmuseum. Nu pluggar hon vid the Glasgow School of Art.

Utställningen öppnar på torsdag i samband med Himmelsberga öppnar för säsongen och pågår till 10 juni. Samtidigt öppnar ytterligare fem utställningar.

– I kaffestugan visas slöjdutställningen Ur björk, i Teaterhuset Ylva Magnussons Konstattack, i Hedvigs är det broderi Fria händer, i Lilla hallen Ölands folkhögskola och i konsthallen Himmelska skapelser, med textil från öländska kyrkor, säger Himmelsbergas chef Julius Sääf.

Under Kristi himmelsfärdsdagarna har medlemmarna i Södra Ölands konstnärsgille öppna ateljéer, och på Ölands folkhögskola har de en gemensam utställning.