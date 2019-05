Högalidsfestivalen firar 10-årsjubileum

När Högalidsfestivvalen på Högalids folkhögskola firar 10-årsjubileum i dag måndag, den 20 maj, gör man det med Mollie Minott, Månkören och Low Ambitions - för att nämna några.

Högalids folkhögskola i Smedby driver sedan 1999 tillbaka musikkurser för ungdomar som vill utveckla sina musikaliska färdigheter på olika sätt.

”Musik på scen” startade för 19 år sedan och är en kurs där eleverna genomför sceniska musikprojekt.

”Sång och komp” har funnits sju år och fokuserar på att utveckla rösten i olika vokala sammanhang.

Folkhögskolan har en allmän kurs där man läser in sina behörighetsämnen samtidigt som man utvecklar sitt musicerande.Folkhögskolan beskriver sina musikkurser som livsförberedande.

– Att uttrycka sig genom musiken och stärka sin självkännedom och sitt självförtroende är mycket viktigt i dagens samhälle, inte minst för vår demokrati, säger Thomas Hertzman kursansvarig för Musik på Scen.

Vid Högalidsfestivalen deltar även: Freak Kitchen, Lola Regenthal Trio, Penny & the Pickups, noun´, Ylva Bore, Lisa Nyebo, Made to bi lost, Dumnuts, Juptier, Reagering, Stonk, Quarter to late, Kommatecken, Sång & Komp, AK-musik.