Hon fyller 50 år: ”Många omställningar på gott och ont”

Foto: Fredrik Svensson

Den tidigare kommunjuristen och landstingets nuvarande kanslidirektör Ann-Sofie Dejke kliver in i livets mittpunkt, men att fylla 50 år innebär inte bara fest och glädje, utan också ett visst vemod.

– Det är mitt i livet och det händer mycket nu. Barnen börjar bli stora och det är många stora omställningar, på gott och ont. Två av mina barn har flyttat ut, men min 14-årige son bor fortfarande hemma. Jag har också köpt en hund som har täckt upp det behovet lite, säger hon.

För femtio år sedan föddes Ann-Sofie Dejke i den gotländska byn Barlingbo norr om Visby. Trots att hon flyttade från ön för snart 30 år sedan har den fortfarande en stor plats i hennes hjärta.

– När jag åker till Gotland nu är vi i Östergarn där familjen har en sommarstuga. Det är helt fantastiskt avkopplande att vara där och promenera vid stranden, säger hon och fortsätter.

– Min pappa säger att jag inte är en riktig gotlänning längre. Det stämmer kanske för jag har inte ens bott där halva mitt liv, men Gotland kommer alltid att finnas i mitt hjärta.

När hon lämnade Gotland flyttade hon till nordligare breddgrader. Hon studerade då juridik vid Uppsala universitet. Det var en karriär som fick upp ögonen för redan som barn.

– Vi läste om lag och ordning i samhällskunskapen i femman. Då minns jag hur jag tyckte att det var spännande och bestämde mig redan då för att jag ville bli jurist i framtiden. Det fanns aldrig något annat alternativ för mig.

Trots motgångar tvivlade hon aldrig på att det var den rätta vägen för henne.

– Jag minns när jag gjorde min andra tenta på universitetet, då tyckte jag att den var svår och funderade på om det var rätt. Jag frågade mig själv vad jag skulle göra annars och tänkte då att ”nej, nu biter du ihop, det är det här du ska göra”.

När hon landade i Kalmar år 2000 jobbade hon som kommunjurist innan hon för fem år sedan flyttade in i landstingshuset där hon numera arbetar som kanslidirektör.

– Det är oerhört roligt. Jag vet aldrig vad som väntar när jag kommer till jobbet. Det är också roligt att jobba i en politisk miljö och att vara både chef och specialist. Det är en bra kombination.

Hur var det att flytta till Kalmar?

– Jag tycker att Kalmar är en fantastiskt stad. Jag älskar närheten till havet och naturen. När man kommer från Gotland tänker man att man har nära till allt, men man måste antingen ta färja eller flyg för att komma från ön. Här kan man ta tåget till Köpenhamn eller bilen till Stockholm så det är enklare.

Trots att två av barnen har flugit ur nästet menar Ann-Sofie Dejke att hon inte har mer fritid än tidigare. Nu fylls hennes dagar med hundpromenader, böcker och serier.

– Innan jag köpte hund tränade jag mycket på kvällarna. Med min hund kom vi närmare naturen, vilket är väldigt roligt tycker jag. Jag läser också mycket och på kvällarna brukar jag slå på Netflix och då är jag helt fast. Jag är lite av en serienörd.

När frågan om hennes mest minnesvärda stunder dök upp tystnade hon en stund.

– Man går igenom många faser i livet. Det var svårt att komma in på juristlinjen, vilket jag hade drömt om att göra sedan jag var liten, så det var häftigt när jag kom in där. När jag träffade Per och fick mina barn är också en självklar höjdpunkt i mitt liv, men också när vi flyttade till Kalmar för det kändes som om vi hade hittat rätt i vårt liv.

Hur ska du fira 50-årsdagen?

– Mina föräldrar kommer till Kalmar då, men vi har möte med landstingsstyrelsen den dagen men jag hoppas att jag kan vara lite ledig. Då ska jag bara fira med familjen och senare den veckan ska jag ha fest med mina vänner. Man ska fira när man kan, säger hon och skrattar lite.