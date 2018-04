Fredagen den 13:e är inte extra otursförföljd

Foto: Ulrika Bergström

I dag är det en riktig otursdag. Åtminstone enligt folksägen och skrock. Men undersökningar visar att fredagen den 13:e inte alls är särskilt olycksdrabbad.

Länsförsäkringar har granskat de drygt fyra miljoner skador som anmälts under de senaste tretton åren. Den visar att det sker ungefär 17 procent färre skador under fredagen den 13:e än under en helt vanlig genomsnittlig dag. Tittar man på datumet i månaden är det snarare den första som utmärker sig som otursförföljd med sju procent av totala skadorna. Dessutom verkar tisdagar sticka ut som en otursdag jämför med andra veckodagar.

– Enligt utfallet av den här granskningen så är fredagen den 13:e mer som en turdag, säger skadespecialist Susanne Fagerberg på Länsförsäkringar.

Inte heller MSB som har tittat på data från räddningstjänstens utryckningar till olyckor de senaste tio åren, kan säga att man åker ut till fler olyckor på fredagen den 13:e jämfört med andra dagar under året. Det är enbart marginella skillnader.

Däremot kan man se att olyckorna ökar något under helgen, med en topp under lördagarna.

Kenneth Emricsson är operativ chef på Kalmar Brandkår och enligt honom är beredskapen normal trots datumet.

– Att det är fredagen den 13:e är inget man går runt och tänker på. Det är en dag som alla andra. Säkert har det hänt en del olyckor den här dagen, men inget jag kan dra till minnes så här på rak arm.

Ni är inte särskilt skrockfulla på brandkåren?

– He he, nej, det är vi inte. Vi håller oss till fakta.