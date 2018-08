Nu laddar idrottsföreningen inför Ironman

Foto: privat

Ironman triathlon närmar sig med stormsteg och förberedelserna i Kalmar är i full gång. Under tävlingen ställer ett flertal idrottsföreningar upp för att hjälpa under tävlingen och en av dem är Lindsdals IF.

Marie Almqvist, projektledare på Lindsdals IF för Ironman, berättar att hon känner sig lugn dagarna innan Ironman triathlons start. Stressen var som störst innan Lindsdals IF samlat ihop tillräckligt mycket folk för att hjälpa till under tävlingen. Nu är de totalt 90 personer från Lindsdals IF som antingen kommer agera som trafikvakter eller ge de tävlande drycker eller annat under tävlingen.

– Nu har vi väldigt mycket folk som ställer upp. Det är också ganska många som inte är knutna till föreningen som ville ställa upp, säger Marie Almqvist.

Främst ska idrottsföreningen agera som trafikvakter och dagarna innan tävlingen går de igenom var alla trafikvakter ska stå. Andra förberedelser för Lindsdals IF börjar inte förrän klockan tio på lördagsförmiddagen. Då börjar de ställa upp vid Folkets hus i Förlösa och bygger bland annat upp stationer och blandar sportdrycker. Föreningen beräknas ge ut drycker till de tävlande efter klockan tolv på lördagen.

Marie Almqvist berättar att idrottsföreningen främst ställer upp för att tjäna in pengar till föreningen, men även för att de tycker det är roligt. Summan de får för att vara på plats under dagen ligger på strax över 20 000 kronor.

Förväntningarna för dagen är höga berättar Marie Almqvist.

– Jag hoppas på att det ska bli bra väder. Man är taggad själv och det ska bli roligt att vara med, säger Almqvist.