Influensa, nytt lasarett och islossning

Influensan härjade som vanligt under våren, och en kort sammanfattning publicerad för 80 år sedan konstaterades att det under mars månads två sista veckor förekommit inte mindre än 324 fall.

Men där vi i dag får statistik från Folkhälsomyndigheten kom siffrorna år 1939 från ”1:ste provinsialläkaren i Kalmar län”, och de var på en betydligt mer lokal nivå:

”Kalmar 115, Västervik 60, Vimmerby 10, Oskarshamn 75, Virserum 12 och i landsdistrikten: Borgholm 25, Emmaboda 24, Grönskåra 14, Kalmar 32, Målilla 18, Mönsterås 12, Mörbylånga 13, Nybro 42, Vimmerby 66, Åtvidaberg 10, Kristdala 8, Hultsfred 60.”

Det konstateras dessutom 56 fall av scharlakansfeber, varav flest, hela 16 stycken, i Mönsterås. ”Vidare ha förekommit 1 fall av barnförlamning i Mörbylånga och i Gamleby 1 fall av undulatfeber.”

Vidare på sjukvårdstemat berättades söndagen den 2 april att ett ”Nytt Borgholmslasarett beslöts av landstinget”. De församlade ledamöterna var rörande överens och klubbade raskt igenom förslaget om en nybyggnad och ombyggnad av den nuvarande byggnaden efter de ritningar som gjorts av arkitekten E. Vestergren.

Till det gamla lasarettet fick en 2-åring föras i en anskaffad bil efter att den stackars gossen blivit mycket svårt skållad: ”Modern hade en större kittel med kokande vatten. I ett obevakat ögonblick råkade den lille komma i beröring med det heta vattnet och blev svårt skållad å vänstra armen och magen”.

Vad pojken eller modern hette står inte nämnt, men att fadern var målarmästare N. Jonsson från Runsbäck ansågs för 80 år sedan vara av allmänintresse...

Under notisen om hett vatten noteras att 40 ton is lossades i Färjestadens hamn. Is som kom från Norge på en större ångare som sedan lossats i Kalmar för att, via ett mindre fartyg till Färjestaden, föras med lastbil den sista biten till Gårdby mejeri.

Och om vi ändå är på Öland passar det att redovisa att Borgholms köttbesiktningsbyrå utfört sitt arbete. Under mars månad lät de kassera ”3 brösthinnor, 4 bukhinnor, 2 njurar, 13 kg. kött samt ett storboskap vägande 110 kg.”

Orsakerna till att köttet ratades var tuberkulos, traumatisk maginflammation, inflammation i leder, benbrott samt ofullständig avblodning.

Och som en liten notis på förstasidan konstateras att Påven tackar Franco för den katolska segern i Spanien...