Ironman i Kalmar: ”Världens bästa tävling”

Foto: Matilda Johansson

På lördagen var det åter dags för sportevenemanget Ironman i Kalmar. Den entusiastiske publiken klappade i gång atleterna från en folkfylld Elevatorkaj.

Strax innan 07 på lördagsmorgonen startade årets Ironman till tonerna av nationalsången och ett kanonskott. Kommunalrådet Johan Persson peppade de tävlande: ”Yes you can. You can be an Ironman”. Speakern Björn Mårtensson berättade för publiken att Ironman i Kalmar är en av världens bästa tävlingar och skälet till det är den påhejande publiken.

Foto: Matilda Johansson

Med solen i ögonen crawlade sig sedan de första, elitidrottarna, iväg mot Öland. Därefter hoppade motionärerna ner i plurret och begav sig. Många människor hade ställt sig på Kattrumpans badplats för att vänta på att simmarna skulle återvända. Hillevi Lindgren, 10 år, från Rinkabyholm var där och sålde fika. Och det gick bra för kaffet hade redan tagit slut.

– Det är andra året jag gör det och jag tycker det är roligt för att man får träffa människor. Och sedan är det kul att tjäna pengar, säger en leende Hillevi.

Foto: Matilda Johansson

Sven-Erik Isberg och Kristina Sterner Isberg från Helsingborg hade dukat upp med eget kaffe intill parkeringen Bönhasen på Kattrumpan.

– Vi hejar på vår son, det är andra året han kör Ironman här. Men det är första gången vi är på plats och tittar, förklarade Sven-Erik och visade upp appen som visar han sons tider i tävlingen.

– Han klarade simningen på 1.15, det är bra men inte så förvånande för han är simmare i grunden, berättar Kristina.

Foto: Matilda Johansson

Inne på Stortorget, där målgången sker, satt Anneli Josefsson och hennes dotter Matilda Konradsson och vilade lite på läktaren.

– Vi är och kollar på min sambo, säger Anneli och förklarar att hennes dotter har gjort tävlingen Ironkids flera gånger.

– Det var jätteroligt, men lite korta distanser. Jag ser fram emot att få köra riktiga Ironman, säger Matilda.