Ironman-vädret: ”Det ser lovande ut”

Foto: Lisa Dahlgren

Den senaste veckan har det efterlängtade regnet sköljt över både Kalmar och Öland, men när Ironman brakar igång på lördag utlovas klara skyar.

– Det ser väldigt lovande ut under lördagen i Kalmar och på Öland. Under morgonen kommer det inte att vara så molnigt. Det blir mellan 19 och 22 grader och ganska soligt. Sedan kommer molnigheten att öka eftersom ett lågtryck är på väg in över Kalmar län, säger meteorologen Mikael Sjöstrand, från Foreca.

Trots att ett lågtryck rör sig in över östkusten och Kalmar län ser det inte ut som att paraplyer kommer att behövas under tävlingen.

– Under dagen är det inte troligt att det kommer att regna, men under kvällen kommer en kallfront in och då är det en stor risk för regn, men det är lite svårt att säga exakt var det kommer att ske. Det handlar då om regnskurar.

Arrangörerna av Ironman prickade verkligen in rätt datum i år. Förutom sol och värme, ser det även ut att bli en ganska vindstilla dag i både Kalmar och på Öland.

– Det ser inte ut som att det kommer att blåsa mycket under lördagen, utan det ska vara lugnt, men framåt kvällen kan det blåsa lite mer, säger Mikael Sjöstrand.