Foto: Andreas Yngvesson

Ulla Larssons sociala engagemang för arbetslösa fick Simon Simonsson att starta en namninsamling för att rädda kvar Porten café och restaurang.

– Jag hoppas att kommunen ska tänka om.

Nära 1 300 personer har skrivit på Simon Simonssons namninsamling för att rädda kvar Porten café och restaurang på Teatervallen. Siffror som gläder honom.

– Ja, det har snurrat på bra, vi är uppe i nästan 1 300 underskrifter just nu. Engagemanget är jättestort och det är inte bara folk från Kalmar som skrivit under.

Det var när Simonsson läste om nedläggningshotet i tidningen han drog igång en insamling.

– Jag läste tidningen i telefonen på morgonen och blev sur. På uppstuds gick jag in och skapade en namninsamling.

– Anledningen är att jag tycker att det är orättvist mot Ulla som har kämpat så länge med att dra in folk från arbetslösheten. Kalmar kommun har indirekt, genom ett dåligt avtal, fått henne att stänga.

Tror du att insamlingen kommer leda till något?

– Jag hoppas att kommunen ska tänka om. Ulla är ju egentligen pensionär men hon skulle få chansen att sälja verksamheten vidare så att den kan fortsätta.

– Det skulle inte förvåna mig om Ulla fått in fler arbetslösa i arbete under de här fem åren än vad Kalmar kommun lyckats med. Det har gjort att de har fått in en fot på arbetsmarknaden och har något att skriva upp på sitt CV.

Simon Simonsson hoppar att Portens och Ulla Larsson engagemang för arbetslösa kan ge ringar på vattnet.

– Jag skulle vilja uppmuntra andra krögare att göra samma sak som Ulla, det skulle vara suveränt.