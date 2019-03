Foto: Karin Asmundsson

Fler aktörer, yoga, bar talks och föreläsning med Stina Wollter är det som står på schemat för årets Jämställdhetsfestival som arrangeras av föreningen Queens of Kalmar.

– Förra årets festival var mycket jobb. Jag trodde att all kraft skulle ta slut, men jag gick därifrån med mer styrka. Det är det man har i sikte för årets festival, säger Alexandra Durne, en av grundarna till Queens of Kalmar.

Nästa vecka återkommer den framgångsrika festivalen Jämställdhetsfestivalen, Queens of Kalmar, som grundades av den ideella föreningen Queens of Kalmar förra året. Schemat är fullspäckat med föreläsningar, yoga och bar talks.

Det största namnet på årets schema är Stina Wollter som kommer hålla i en föreläsning under festivalen. För att förbereda publiken anordnar Queens of Kalmar därför en bokcirkel, där de ska diskutera Wollters bok.

Ett nytt koncept för i år är bar talks, vilket Alexandra Durne jämför med TED talks. Durne förklarar att det ska fungera som en live-podcast där de ska leda samtal med inspiratörer som artisten Ida Gratte och influencern Alvida Heyne.

– Vi vill att det ska vara en avslappnad miljö, där publiken kan ta en öl eller en kopp kaffe och lyssna, säger Durne.

Hela festivalen avslutas med en nattklubb på Söderport, som de kallar för Girl Power Club.

– Vi kommer ha fokus på trygghet och trivsel, förklarar Alexandra Durne.

Durne fortsätter att de därför kommer ha trivselvärdar som ska fungera som en extrakompis till gästerna. På klubben kommer de dessutom ha en hörna där de glittrar upp folk.

Årets festival arrangeras av Queens of Kalmars styrelse Alexandra Durne, Teresia Börjesson och Agnes Berg. Föreningen ville i år också satsa på att få mer arrangörer till festivalen, så i år samarbetar föreningen med Sensus, länsstyrelsen, Scenkonst Kalmar och Riksteatern.

– Vi söker även volontärer som vill hjälpa till under festivalen, säger Durne.

Framöver planerar Queens of Kalmar att fler evenemang ska dyka upp under året. Det stora fokuset har legat på att bygga upp årets festival och den ideella föreningen Queens of Kalmar. Durne berättar att de därför planerar att bygga ut och skapa fler event utöver Jämställdhetsfestivalen.