Jazzstart med 100-årshyllning

Foto: Ulrika Bergström

Jazzklubben Kalmar Nyckel inleder höstsäsongen 6 september med konserten Tribute 100 years – to Anita O’ Day and Nat King Cole, som är en hyllning till två av jazzens bästa sångare genom tiderna. De som står för hyllningen är Ellen Anderson och Claes Jansson tillsammans med Claes Cronas trio.

Ellen Andersson vann tillsammans med sin kvartett 2016 års Gyllene Skiva med albumet I’ll Be Seeing You. Claes Jansson har spelat in 13 soloskivor och fått flera utmärkelser, Claes Cronas trio består denna gång av Claes Crona, piano, Johan Löfcrantz, trummor och Mattias Svensson bas.

Säsongen fortsätter 4 oktober med sångerskan Rigmor Gustavsson med trio och avslutas med Bjarke Falgren - Filip Jers kvintett 22 november.

Jazzklubben har flyttat till nygamla lokaler, First Hotel Witt.